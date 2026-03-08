Brži put do Neuma: Sprema se nova cesta

Pripreme za izgradnju magistralne ceste Dračevo – Cerovica su u toku, a planirana trasa bi skratila i pojednostavila putovanje do Neuma, jedinog bh. grada na moru. Dužina ceste kreće se između 16,4 i 16,8 kilometara, ovisno o odabranoj varijanti trase.

Direktna veza s M17 i Neumom

Cesta bi povezala magistralni put M17 kod graničnog prelaza Doljani s magistralom Stolac – Neum, čime bi se dodatno poboljšala saobraćajna povezanost Neuma s ostatkom zemlje. Novi pravac omogućio bi vozačima iz Sarajeva, Mostara i drugih gradova da zaobiđu Stolac i brže stignu do obale.

Na sastanku u Čapljini, organizovanom od JP Ceste Federacije BiH, predstavnici investitora i projektantskog tima predstavili su dvije idejne varijante trase. Jedna varijanta zahtijeva izgradnju oko 1.200 metara potpornih zidova, dok druga predviđa 350 metara zidova, ali više serpentina.

Sigurnost i protočnost saobraćaja

Razlike se ogledaju i u uzdužnim nagibima: varijanta koja prati već postojeću trasu ima nagibe do 10 posto, dok novoprojektirana trasa omogućava blaže nagibe do 7 posto, što je sigurnije i pogodnije za protočnost saobraćaja.

JP Ceste Federacije BiH će u roku od mjesec dana dostaviti idejno rješenje s obje varijante Grad Čapljini i Općini Neum. Nakon odabira optimalne trase od strane lokalnih zajednica, uslijedit će izrada idejnog i glavnog projekta, čime bi projekt ušao u narednu fazu pripreme.