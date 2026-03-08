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LAKŠI PUT DO MORA

Brži put do Neuma: Sprema se nova cesta

edna varijanta zahtijeva izgradnju oko 1.200 metara potpornih zidova, dok druga predviđa 350 metara zidova

Nova magistrala prema Neumu. Biznis.info

Z. V.

8.3.2026

Pripreme za izgradnju magistralne ceste Dračevo – Cerovica su u toku, a planirana trasa bi skratila i pojednostavila putovanje do Neuma, jedinog bh. grada na moru. Dužina ceste kreće se između 16,4 i 16,8 kilometara, ovisno o odabranoj varijanti trase.

Direktna veza s M17 i Neumom

Cesta bi povezala magistralni put M17 kod graničnog prelaza Doljani s magistralom Stolac – Neum, čime bi se dodatno poboljšala saobraćajna povezanost Neuma s ostatkom zemlje. Novi pravac omogućio bi vozačima iz Sarajeva, Mostara i drugih gradova da zaobiđu Stolac i brže stignu do obale.

Na sastanku u Čapljini, organizovanom od JP Ceste Federacije BiH, predstavnici investitora i projektantskog tima predstavili su dvije idejne varijante trase. Jedna varijanta zahtijeva izgradnju oko 1.200 metara potpornih zidova, dok druga predviđa 350 metara zidova, ali više serpentina.

Sigurnost i protočnost saobraćaja

Razlike se ogledaju i u uzdužnim nagibima: varijanta koja prati već postojeću trasu ima nagibe do 10 posto, dok novoprojektirana trasa omogućava blaže nagibe do 7 posto, što je sigurnije i pogodnije za protočnost saobraćaja.

JP Ceste Federacije BiH će u roku od mjesec dana dostaviti idejno rješenje s obje varijante Grad Čapljini i Općini Neum. Nakon odabira optimalne trase od strane lokalnih zajednica, uslijedit će izrada idejnog i glavnog projekta, čime bi projekt ušao u narednu fazu pripreme.

# NEUM
# NOVA CESTA
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