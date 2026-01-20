Neum se sprema za novu turističku sezonu, uvozi se radna snaga

Neum ulazi u novu turističku sezonu s pripremljenim hotelima, uređenim šetnicama i plažama te bogatim programom događanja, ali se kao i druge turističke destinacije, suočava s nedostatkom kvalificirane rane snage.

Direktor prodaje Hotela Sunce, Davor Krešić, potvrdio je kako su pripreme za turističku sezonu u Neumu već u tijeku.

- Naravno da se pripremamo. Pripreme su započele još prije završetka prošlogodišnje sezone i sada su pri kraju, budući da se veliki hoteli obično otvaraju sredinom trećeg ili početkom četvrtog mjeseca. Trenutne najave za sljedeću sezonu su na razini prošlogodišnjih ili možda nešto bolje, no budući da su aranžmani još u prodaji, moramo pričekati da vidimo kako će sezona zapravo izgledati - kazao je Krešić.

Po njegovim riječima, većina gostiju dolazi iz zemalja Europske unije, ponajviše iz Francuske, Poljske, Slovenije, skandinavskih zemalja, Mađarske, Njemačke i Austrije.

Dodao je kako će smještajni kapaciteti biti spremni i da će do početka sezone biti u funkciji.

Neum se, poput drugih turističkih destinacija, suočava s problemom nedostatka kvalificirane radne snage.

- Trudili smo se oduprijeti ovom problemu koliko god je to bilo moguće, no jednostavno kvalitetnih kadrova nema ni u cijeloj državi. Stoga ćemo i ove sezone biti primorani uvoziti radnu snagu. Ako se velike turističke destinacije u regiji, poput Hrvatske, nisu uspjele nositi s ovim problemom, teško je očekivati drugačije od nas - izjavio je Krešić.

Naglasio je da su najveći dio uvezene radne snage činili djelatnici iz Nepala i Filipina.

Što se tiče same turističke infrastrukture Neuma, ocijenio je da je relativno dobra, uz nadu da će se riješiti problemi u vezi s parkirnim mjestima i boljim protokom ljudi i automobila, koji su se pojavili u prošloj sezoni.

Direktor Turističke zajednice Općine Neum, Nikola Prkačin, istaknuo je kako se Neum, poput drugih primorskih mjesta, suočava s problemom nedostatka parkinga tijekom ljetne sezone.

- Tijekom sezone značajno se poveća broj gostiju, što dodatno komplicira situaciju s parkiranjem. Postoje planovi za izgradnju velikih javnih garaža, no za ovu turističku sezonu neće biti značajnijih promjena. Radi se o velikom i strateški važnom projektu koji zahtijeva znatna sredstva i koji će se realizirati u budućnosti. Za ovu godinu fokusirat ćemo se na regulaciju postojećeg stanja - pojasnio je Prkačin.

Kaže da Neum svake godine ulaže značajna sredstva, prvenstveno u infrastrukturu grada.

- U prošloj turističkoj sezoni otvorena je novouređena šetnica, a trenutno se pripremaju projekti za nastavak izgradnje šetnice u južnom dijelu Neuma. Obnavlja se javna rasvjeta, uređuju javne površine i sade cvjetne površine. Kada dođe toplije vrijeme, radit će se na uređenju plaža, koje je potrebno svake godine pripremiti i obnoviti za novu sezonu - istaknuo je.

Najavio je kako Turistička zajednica Neuma priprema bogat program za nadolazeću sezonu.

- Pripremamo promotivne materijale, izrađujemo program događanja za ovo ljeto i tražimo izvođače. Također, radit ćemo na uređenju ključnih lokaliteta u gradu te planiramo prezentaciju Neuma na međunarodnim sajmovima i sajmovima turizma u Bosni i Hercegovini - zaključio je.