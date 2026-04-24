Cijene nafte blizu 105 dolara

Cijene nafte na međunarodnim tržištima danas su se kretale blizu nivoa od 105 dolara, dok investitori pažljivo prate moguće nove runde pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ali i procjene o usporenom normalizovanju saobraćaja kroz Hormuški moreuz.

Londonsko i američko tržište

Na londonskom tržištu barel nafte je poslijepodne trgovao po cijeni od oko 104,90 dolara, što je gotovo jednako kao pri jučerašnjem zatvaranju. Na američkom tržištu cijena je bila niža za 1,78 dolara i iznosila je 94,07 dolara.

Sedmica obilježena blokadama

Ovu sedmicu na tržištima obilježile su tenzije oko Hormuškog moreuza, nakon iranskih poteza i američkih ograničenja vezanih za iranske luke.

Iran je prethodno objavio otvaranje moreuza, uz napomenu da brodovi moraju koordinisati prolaz s iranskom mornaricom. Sjedinjene Američke Države nastavile su blokadu iranskih luka u Omanskom zaljevu i Arapskom moru, uprkos produženom primirju.

Teheran je zatim upozorio da takvi potezi predstavljaju kršenje dogovora i ponovo pooštrio kontrolu kroz Hormuz. Iranske snage su presrele nekoliko brodova koji su pokušali proći kroz moreuz i preusmjerile ih prema iranskoj obali.

U isto vrijeme, američke snage su izvršile operaciju na iranskom kontejnerskom brodu u Omanskom moreuzu, a zaustavljen je i jedan tanker u blizini Šri Lanke.

Diplomatski signali

Dodatnu pažnju tržišta privukla je najava da će iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Arakči) u petak navečer otputovati u Islamabad, Muskat i Moskvu radi razgovora o regionalnoj situaciji, prema izvještaju agencije Mehr.

Pakistan i Oman već su ranije bili posrednici u pregovorima između SAD-a i Irana. Aragči je ranije razgovarao s pakistanskim zvaničnicima, uključujući ministra Ishaka Dara i načelnika vojske Asima Munira, koji su učestvovali u prethodnim pregovorima u Islamabadu.

Neimenovani američki zvaničnik potvrdio je da bi u Pakistan mogli otputovati i specijalni izaslanici predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner. Potpredsjednik Džej Di Vens trenutno ne planira put, ali ostaje spreman da se uključi ako pregovori napreduju, objavio je CNN.

"Čep" koji neće nestati brzo

- Zastoj u Hormuškom moreuzu stvorio je složen logistički problem koji se neće riješiti brzo… Otklanjanje zagušenja će trajati sedmicama jer se brodovi usmjeravaju u manjim grupama kroz već opterećene luke - upozorio je Ole Hansen iz Saxo Banke.

Prema odvojenim podacima Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), cijena njihove naftne korpe u četvrtak je porasla za 3,22 dolara i iznosila 106,28 dolara po barelu.