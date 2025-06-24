BH Telecom uspostavlja saradnju s Amazon Web Services za digitalnu transformaciju BiH

BH Telecom i Amazon Web Services (AWS) potpisali su Memorandum o razumijevanju, s fokusom na unapređenje primjene cloud usluga u javnom sektoru Bosne i Hercegovine. Ova saradnja ima za cilj poboljšanje upravljanja i jačanje digitalne otpornosti javnih i komercijalnih usluga putem rješenja zasnovanih na cloud tehnologiji.

- Ovo partnerstvo pozicionira BH Telecom kao digitalnog integratora, omogućavajući nam da iskoristimo sveobuhvatna cloud rješenja AWS-a za modernizaciju usluga javnog sektora širom Bosne i Hercegovine - izjavio je Amel Kovačević, generalni direktor BH Telecoma.

Konkretne tehničke oblasti

Saradnja će biti usmjerena na konkretne tehničke oblasti, uključujući migraciju radnih opterećenja, s posebnim naglaskom na SAP sisteme, rješenja za skladištenje podataka te unapređenje BH Telecomove platforme za streaming. Partnerstvo također obuhvata razvoj rješenja koje pokreće vještačka inteligencija, uz korištenje Amazon Bedrock tehnologije.

Kao najopsežniji i najrašireniji cloud na svijetu, AWS donosi bogato iskustvo i više od 240 potpuno funkcionalnih usluga iz podatkovnih centara širom svijeta. To znači da korisnici u BiH mogu očekivati konkretne koristi: kvalitetnije i stabilnije digitalne usluge, dok će institucije i kompanije imati direktan pristup najsavremenijim alatima za digitalizaciju poslovanja.

- Bosna i Hercegovina je na pragu značajnog iskoraka u digitalnoj transformaciji i uzbuđeni smo zbog ovog Memoranduma o razumijevanju i potencijala koji on donosi za modernizaciju javnih usluga, podsticanje inovacija u javnom i komercijalnom sektoru te razvoj ključnih digitalnih vještina unutar zemlje. AWS je posvećen pružanju podrške viziji BH Telecoma o efikasnijem i tehnološki naprednijem javnom sektoru, što će na kraju donijeti korist građanima, kompanijama i institucijama širom Bosne i Hercegovine - izjavio je Tomasz Olejnik, generalni direktor za javni sektor za Centralnu i Istočnu Evropu u AWS-u.

Pristup obukama, programima

U sklopu ove inicijative, BH Telecom se pridružio AWS Partner Network (APN) mreži partnera, čime je stekao pristup raznim obukama, programima, alatima, resursima i podršci. Ovo članstvo će omogućiti BH Telecomu i da sarađuje s AWS partnerima i distributerima u isporuci cloud rješenja javnim i komercijalnim subjektima širom Bosne i Hercegovine.

BH Telecom ostaje dosljedan svojoj misiji – kontinuiranom ulaganju u pametnu infrastrukturu, razvoju lokalne tehnološke ekspertize i izgradnji digitalnog društva budućnosti.

- Ovo partnerstvo s AWS-om važan je korak u tom pravcu - zaključio je Kovačević.