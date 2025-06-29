Tramp: Imamo kupca za TikTok

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u intervjuu za Fox News da je pronašao kupca za društvenu mrežu TikTok, kojeg je opisao kao grupu "jako bogatih ljudi" čije će identitete otkriti za oko dvije sedmice.

Tramp je to izjavio u intervjuu u emisiji "Nedjeljom ujutro s Marijom Bartiromo" na Fox Newsu. Naveo je da bi prema sporazumu na kojem radi vjerojatno trebali kinesko odobrenje te je predvidio da bi kineski predsjednik Si Đinping vjerovatno odobrio prodaju.

Tramp je ranije u junu produžio rok do 17. septembra kompaniji ByteDance sa sjedištem u Kini da proda američku podružnicu TikToka uprkos zakonu koji nalaže prodaju ili gašenje ako ne dođe do značajnog napretka.

Dogovor je bio u povojima ovog proljeća prema kojem bi se američka podružnica TikToka odvojila i prešla u američku kompaniju, kojoj bi vlasnici bili i kojom bi većinski upravljali američki investitori, ali to je stavljeno na čekanje nakon što je Kina dala do znanja da neće odobriti prodaju nakon Trampovih najava o uvođenju visokih carina na kinesku robu.

- Usput, imamo kupca za TikTok. Mislim da ću vjerovatno trebati odobrenje Kine. Mislim da će se predsjednik Si vjerovatno složiti - istaknuo je.

Američki zakon iz prošle godine nalagao je TikToku da prestane s radom 19. januara ako se ByteDance u cijelosti ne riješi američkog dijela aplikacije ili ne pokaže značajan napredak prema prodaji. Tramp, koji ovoj aplikaciji daje zaslugu za jačanje svoje podrške među mladim glasačima, što mu je pomoglo u osvajanju predsjedničkih izbora, produžio je rok za njenu prodaju tri puta.