Braća pedofili silovali dijete

Novi šokantan slučaj potresao je Tuzlanski kanton, kada su dvojica muškaraca starosti 43 i 41 godinu silovali trinaestogodišnjeg dječaka.

Kako „Dnevni avaz“ saznaje, riječ je o muškarcima koji su braća. Također, saznajemo da je jedan od braće i ranije počinio slično zlodjelo.

Poduzete radnje

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za „Dnevni avaz“, zaprimljena je prijava o ovome događaju.

- U vezi Vašeg upita, informišemo vas da je zaprimljena takva prijava, te da su u konkretnom slučaju sve potrebne radnje preduzeli istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona (KTTK). Za sve dalje informacije je potrebno obratiti se KTTK. Napominjemo da smo svi u obavezi postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku BiH – navodi se u odgovoru na naš upit.

Spolni odnos

U petak se oglasilo i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona o ovome stravičnom događaju.