Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MONSTRUOZNO

Braća pedofili silovali dijete

Pedofili imaju 41 i 43 godine, uhapšeni su i strpani iza rešetaka na mjesec pritvora. Jedan brat ranije počinio slično zlodjelo

Trinaestogodišnji dječak silovan. Screenshot (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

22.11.2025

Novi šokantan slučaj potresao je Tuzlanski kanton, kada su dvojica muškaraca starosti 43 i 41 godinu silovali trinaestogodišnjeg dječaka.

Kako „Dnevni avaz“ saznaje, riječ je o muškarcima koji su braća. Također, saznajemo da je jedan od braće i ranije počinio slično zlodjelo.

Poduzete radnje

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za „Dnevni avaz“, zaprimljena je prijava o ovome događaju.

- U vezi Vašeg upita, informišemo vas da je zaprimljena takva prijava, te da su u konkretnom slučaju sve potrebne radnje preduzeli istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona (KTTK). Za sve dalje informacije je potrebno obratiti se KTTK. Napominjemo da smo svi u obavezi postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku BiH – navodi se u odgovoru na naš upit.

Spolni odnos

U petak se oglasilo i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona o ovome stravičnom događaju.

Kako je potvrdio portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović, Općinski sud Tuzla je u četvrtak, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odredio mjeru pritvora za dva muškarca, jednog četrdesettrogodišnjaka i jednog četrdesetjednogodišnjaka iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da su na štetu trinaestogodišnjeg dječaka iz Tuzle počinili krivično djelo spolni odnos s djetetom iz člana 207. Krivičnog zakona FBiH.

- U skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, i u interesu zaštite oštećenog djeteta, nismo u mogućnosti objavljivati bilo kakve detalje vezane za ovaj predmet – dodao je Arnautović.

Podsjećamo, “Dnevni avaz” prvi je otkrio ovaj slučaj 21. novembra, koji je uzdrmao javnost.

# PEDOFILIJA
# PEDOFILI
# BRAĆA
# DIJETE
# TUZLA
# TUZLANSKI KANTON
PRIKAŽI KOMENTARE (38)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.