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VELIKA ŠTETA

Izgorio planinarski dom na Bukoviku

Vatrogasci su brzo izašli na teren i lokalizovali vatru

Izgorio planinarski dom na Bukoviku. Avaz

M. Až.

1.12.2025

Planinarski dom na Bukoviku zahvatio je požar koji je, prema prvim informacijama, izazvao veliku materijalnu štetu. Vatrogasci su brzo izašli na teren i lokalizovali vatru, spriječivši njeno dalje širenje.

Vatrogasci na terenu. Avaz

Sudeći po objavljenim fotografijama, šteta na objektu je značajna, a tačan uzrok požara još uvijek nije poznat.

Izgorjeli dom bi, prema prvim procjenama, mogao zahtijevati kompletnu obnovu.

# POŽAR
# VATROGASCI
# BUKOVIK
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