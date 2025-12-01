Planinarski dom na Bukoviku zahvatio je požar koji je, prema prvim informacijama, izazvao veliku materijalnu štetu. Vatrogasci su brzo izašli na teren i lokalizovali vatru, spriječivši njeno dalje širenje.
TRAGIČNE POSLJEDICE
VELIKA ŠTETA
Vatrogasci su brzo izašli na teren i lokalizovali vatru
Izgorio planinarski dom na Bukoviku. Avaz
Planinarski dom na Bukoviku zahvatio je požar koji je, prema prvim informacijama, izazvao veliku materijalnu štetu. Vatrogasci su brzo izašli na teren i lokalizovali vatru, spriječivši njeno dalje širenje.
Vatrogasci na terenu. Avaz
Sudeći po objavljenim fotografijama, šteta na objektu je značajna, a tačan uzrok požara još uvijek nije poznat.
Izgorjeli dom bi, prema prvim procjenama, mogao zahtijevati kompletnu obnovu.
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