Muškarac napadnut sjekirom u bh. gradu

Osoba inicijala S. S. iz Zvornika sjekirom je nanijela povrede licu inicijala N. J., saopćeno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Kako je navedeno, Policijskoj stanici Kozluk jučer je prijavljen ovaj slučaj, nakon čega je o događaju obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Tužilac je naložio da se dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu tjelesne povrede.

U saopćenju policije dodaje se i da je Dom zdravlja Zvornik obavijestio Policijsku stanicu Zvornik da se zbog ukazivanja ljekarske pomoći javilo povrijeđeno lice, koje je zadobilo povrede u dvorištu škole. Prema navodima, povrede mu je nanijela osoba s područja grada Zvornika, inicijala L. M.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja.