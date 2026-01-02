Kod vozača iz Tomislavgrada pronađen kokain

Intenzivno radeći na suzbijanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga policijski službenici PU Posušje su danas, 2. januara 2026. godine u 00:50 sati u mjestu Batin polje, općina Posušje, zaustavili i kontrolirali vozilo marke “Volkswagen” bh. registarskih oznaka kojim je upravljao J.A. (40) iz Tomislavgrada.

Kako je rečeno iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, tom prilikom je kod njega pronađeno pet smotuljaka od PVC vrećica u kojima se nalazila određena količina praškaste materije bijele boje koja svojim karakteristikama asocira na opojnu drogu tipa kokain.

- Navedeni predmeti su u skladu sa zakonskim propisima izuzeti te je o događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva ZHK. Po kompletiranju predmeta policijski službenici PU Posušje će protiv J.A. Tužilaštvu ZHK uputiti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. KZ FBiH - saopćili su iz MUP- a ZHK.