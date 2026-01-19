Uhapšen ubica MMA borca Stefana Savića

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, obaviještena od strane Interpola Madrid da je u Kraljevini Španiji uhapšen Vasilije Gačević, na osnovu međunarodne potjernice Interpola Beograd, zbog krivičnih djela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

- Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za međunarodnu operativnu policijsku saradnju obaviještena je od strane Interpola Madrid da je u Kraljevini Španiji lišen slobode Vasilije Gačević, rođen 23.09.2001. godine u Beogradu, na osnovu međunarodne potjernice raspisane od Interpola Beograd, radi krivičnih djela teško ubistvo u saizvršilaštvu i teško ubistvo u pokušaju.

Dana 25.02.2024. godine, M.D. i V.G. došli su do ugostiteljskog objekta "Dorćoleta" i nakon verbalne rasprave sa oštećenim Stefanom Savićem, V.G. je izvukao nož. Stefan Savić je pokušao da pobjegne, ali su ga sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu, a zatim mu V.G. zadao više uboda nožem po tijelu i nogama, usljed kojih je Stefan Savić preminuo.

Dok su okrivljeni napadali Stefana Savića, iz kola je izašao Stefan Marković koji je pokušao spriječiti tuču, ali je tom prilikom V.G. zadao više uboda nožem u noge i grudni koš Stefanu Markoviću, nanijevši mu teške tjelesne povrede.

Stefan Savić bio je MMA borac i reprezentativac Srbije - izjavio je Dačić.