Pucnjava u Tuzli: Dva muškarca uhapšena, pronađeno oružje

- Dana 19.03.2026. godine oko 19,15 sati, Operativnom centru Uprave policije MUP TK-a prijavljeno je da je u Tuzli u Ul. Slatina do broja 7 došlo do tuče između dva muška lica, a zatim i upotrebe oružja - navodi se u saopćenju.

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, događaj je prijavljen večeras oko 19.15 sati.

Kod stadiona Tušanj u Tuzli večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Na mjesto događaja odmah su upućene patrole Policijske stanice Centar i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku.

- Oba lica učesnici događaja su pronađeni i stavljeni pod kontrolu, a radi se o K. Lj. (1984) i E. T. (1982), oba iz Tuzle, te im je oduzeta sloboda i nalaze se u službenim prostorijama Uprave policije", potvrđeno je iz MUP-a TK.

Na širem području mjesta događaja pronađeno je i oružje koje je korišteno tokom incidenta.

- Na širem licu mjesta događaja pronađeno je oružje korišteno tom prilikom, a uviđaj će pod nadzorom kantonalnog dežurnog tužioca izvršiti istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla - dodaje se u saopćenju.