Šta je dječak ubica radio tog jutra uoči masakra: Njegova majka dala detaljan iskaz policiji

Majka dječaka koji je ubio devetero vršnjaka i čuvara Osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu u srijedu je ispitana u policiji te je detaljno ispričala svoju verziju priče o djetinjstvu svog sina, njegovom zdravlju, odnosu s vršnjacima, obiteljskim odnosima...

Opisala je i njegove dane prije masovnog ubojstva 3. svibnja, kao i kako je izgledalo jutro prije napada, kada je dječak s očevim pištoljima i molotovljevim koktelima ušao u školu, piše Blic.

Dječakova majka ispitana je nakon što je Prvo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu po službenoj dužnosti naložilo to kako bi se utvrdilo je li sina zanemarivala ili zlostavljala prije nego što je počinio masakr u školi.

Kako doznaje Blic, majka je Kostu K. opisala kao boležljivog i pametnog te naglasila da joj ništa nije ukazivalo na to da bi mogao postati masovni ubica

.Dani prije masakra

Izvor Blica kaže da je majka ispričala kako je njen sin pet dana prije pokolja bio izvan grada s prijateljem i njegovom majkom. Tamo su zajedno proveli 1. svibnja, nakon čega su se vratili u Beograd.

“Majka je rekla da se dječak vratio u Beograd s prijateljem i majkom, dok su ona, suprug i kći bili u drugom vozilu. Dječak je, rekla je, došao kući sat vremena prije njih i tuširao se kad je stigao ostatak obitelji. Tvrdi da nije primijetila nikakve promjene u njegovom ponašanju”, kaže izvor za Blic.

Dan kasnije, 2. svibnja, dječak i njegova sestra nisu išli u školu jer je bio neradni dan te su otišli kod bake i djeda, a navečer su se vratili i zajedno gledali film. “Majka se sjeća da je dječak u jednom trenutku otišao u trgovinu kupiti namirnice, ali da ni tog dana nije vidjela ništa čudno u njegovom ponašanju. Navodno je s roditeljima razgovarao o filmu koji su gledali i drugim temama koje ga zanimaju”, kaže izvor Blica

Na dan masovnog ubojstva “bio je usporen”

Majka je ispričala da je 3. svibnja, na dan masakra, prva ustala da napravi doručak za dječaka i njegovu sestru. Suprug je otišao na posao, nakon čega je ona probudila djecu. Tvrdi da ni tada nije primijetila ništa čudno u ponašanju svog sina, osim što je bio usporen tijekom doručka i spremanja.

“Dječak je navodno majci rekao da ne brine jer učiteljica ponekad kasni. Majka je, tvrdi, potom otišla odvesti kćer u školu, a dječak je ostao kod kuće i sam se spremio”, kaže izvor.

Sat vremena kasnije majka je čula za pucnjavu u školi. Policiji je rekla da je mislila da joj je sin ranjen u pucnjavi te je odmah otišla u školu. “Majka kaže da je bila izbezumljena, da joj je još teško povjerovati da je njen sin to učinio i tvrdi da ništa nije ukazivalo na to da se ovako nešto moglo dogoditi”, kaže izvor.

Promjene u pubertetu

Govoreći o Kostinom odrastanju, majka ga je opisala kao dijete sa širokim interesima. Nije bio impulzivan ni energičan, bio je radoznao i volio je zagrljaje. Tijekom posljednjih je godina nezadovoljstvo pokazivao plačem, a bio je bliži s majkom nego s ocem. Od rođenja je o djeci brinula i dadilja, koja se nikad nije požalila na njega.

Do određenih je promjena došlo kada je dječak ušao u pubertet, no majka to nije smatrala dramatičnim. Početkom godine se počeo osamljivati u svojoj sobi. Nije zaključavao vrata, no želio je da sestra izađe iz sobe. U kupaoni se počeo zaključavati, a bilo je i svađa zbog nepospremljene sobe ili neizvršenja školskih obaveza.

“Majka je ispričala da je dječaka kažnjavala tako što mu je zabranjivala telefon i kompjuter. Ukazala je i da ga nije tukla, osim, možda, nekada kad je bio manji. Istaknula je da dječak već duže vrijeme nije uključivao kompjuter koji je za vrijeme korone koristio za igranje igrica s prijateljima. Pritom se majci jednom prilikom požalio da je zbog svađe izbačen iz vršnjačke grupe u kojoj su igrali zajedno. Na mobitelu je koristio aplikacije Instagram, Snapchat, YouTube i TikTok, a majka mu je ranije provjeravala telefon”, kaže izvor Blica upoznat sa slučajem.

Ispričala je o jednom događaju koji se dogodio u šestom razredu, kad ga neki prijatelji nisu pozvali na rođendan. Majci je tada razrednica rekla da misli da su druga djeca ljubomorna na njega jer je bio bolji učenik, tvrdi majka.

“Rekla je da joj se sin žalio da ga djeca zadirkuju jer puno čita, a ne zna dobro igrati nogomet. U tom periodu je dječak zatražio da promijeni smjenu kada krene u sedmi razred jer mu sredina nije odgovarala. To su, kako je rekla, i učinili i majka tvrdi da se dječak za vrijeme ljeta počeo intenzivno družiti s drugom djecom te bio zadovoljniji nego prije. Čak je napisao i sastavak o svojoj hrabrosti da promijeni sredinu”, kaže izvor.

Nakon jezičnog kampa u Francuskoj družio se s djevojčicama, a razrednica je poslala poruku majci u kojoj joj čestita i govori da su joj djeca predivna.

O streljani

Osvrnula se i na to da ga je otac vodio u streljanu i učio pucati. Kaže da je smatrao da dječaka treba upoznati s opasnostima oružja jer je i sam imao negativno iskustvo u mladosti.

“Majka tvrdi da se nije slagala s tim da dječak ide u streljanu, ali da nije sumnjala u suprugovo razmišljanje kao oca i njegove dobre namjere. Dodala je kako je suprug njezinom sinu želio ukazati na opasnost od oružja, a ujedno mu i pokazati kako ono funkcionira, upravo kako mu oružje ne bi predstavljalo izazov”, kazala je majka te dodala kako je čula da postoje i druga djeca u streljani.

Na početku i na kraju iskaza rekla je policiji da je shrvana te je izrazila sućut obiteljima ubijenih.