"Ostah siroče zbog tebe, babo": Potresna poruka poslije ubistva u Gradačcu nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Na Facebook stranici Gradačac objavljen je tekst koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a koji je napisan u ime kćerke ubijene Nizame i Nermina.

- Babo moj, bila sam tako mala, imala sam samo devet mjeseci kad si mi zadao najveću bol u životu. Zašto si to uradio, babo? Zašto si mi ubio mamu? Zašto baš pred mojim očima, babo? Bila sam tako mala da nisam mogla ništa ni reći, ni mamu odbraniti, ostavio si me na podu da ležim tako bespomoćna i gledam kako je tučeš, kako je prebijaš do iznemoglosti. Zašto si to uradio babo? Oduzeo si mi nešto najpotrebnije u životu, oduzeo si mi snagu, moj miris, dušu, zaštitu, sve si mi oduzeo i ostavio me samu… da odrastam bez mame i bez tebe, babo - piše u tekstu.