Tragedija pogodila Konjic: Iznenada preminuo Anel Macić

Anel je godinama bio prepoznatljivo lice konjičkog raftinga, sa osmijehom na licu i sigurnom rukom vodio je turiste kroz brzake smaragdne Neretve, a njegova energija i ljubav prema rijeci bila je zarazna.

Grad Konjic jutros je potresla vijest koja je mnogima slomila srce, preminuo je Anel Macić, mladić poznat kao jedan od najomiljenijih skipera na rijeci Neretvi. Njegov iznenadni odlazak u ranim godinama života ostavio je neizmjernu prazninu u lokalnoj zajednici, među kolegama, prijateljima i svim onima koji su s njim dijelili staze adrenalina i ljepote hercegovačkog kraja.

Brojne oproštajne poruke

Dirljive oproštajne poruke preplavile su društvene mreže. Njegovi prijatelji i kolege dijele uspomene, fotografije, poruke zahvale i tuge. Posebno emotivno oglasio se njegov dugogodišnji kolega i prijatelj, skiper Edi Balić, koji je poručio:

– Neka danas Neretva na trenutak stane! Neka svi danas na štrojiloma prouče fatihu. Neka skiperi zaćute! Ostala je Neretva bez još jedne svoje duše, pamtit ćemo te i spominjati dok Božanska rijeka teče. Allahimanet druže. Allahimanet brate.

Ova poruka do suza je ganula brojne Konjičane i sve one koji su poznavali Anela. Njegov prerani odlazak teško je pogodio rafting zajednicu, ali i širu regiju.

Detalji o ukopu naknadno

Iz Granične policije Maljevac poručili su da će detalji dženaze i ukopa biti objavljeni naknadno, nakon što porodica potvrdi tačan termin povratka tijela u domovinu.

U tišini koja vlada uz Neretvu danas, ostaje samo sjećanje na Anela Macića – čovjeka velikog srca, neustrašivog duha i iskrenog osmijeha, koji je bio više od skipera – bio je simbol Neretve i prijatelj svima.



