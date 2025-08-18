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VELIKE PADAVINE

Laktaši pod vodom, centar grada najviše pogođen

Gradonačelnik Miroslav Bojić objavio je da sa saradnicima obilazi teren i da vatrogasci odmah reaguju sa pumpama

Poplava u Laktašima. Facebook

Dž. R.

18.8.2025

U Laktašima su nakon velikih padavina nastali veliki problemi jer su podzemne vode napravile poplavu.

Najveći problemi su nastali u centru grada gdje su poplavljeni Gradska uprava, Dom kulture, Vatrogasno, Dom zdravlja, nekoliko stambenih zgrada i domaćinstava.

Gradonačelnik Miroslav Bojić objavio je da sa saradnicima obilazi teren i da vatrogasci odmah reaguju sa pumpama na svim lokacijama.

- Obezbijedili smo za kratko vrijeme veliki broj pumpi za izbacivanje vode i isušivača pa se građani mogu javljati na sledeće brojeve i uz strpljenje uradit će se sve što bude trebalo! Na terenu je i Komunalno vozilo većeg kapaciteta koje izvlači vodu iz stambenih zgrada - naveo je Bojić.

# LAKTAŠI
# POPLAVA
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