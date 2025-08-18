Laktaši pod vodom, centar grada najviše pogođen

U Laktašima su nakon velikih padavina nastali veliki problemi jer su podzemne vode napravile poplavu.

Najveći problemi su nastali u centru grada gdje su poplavljeni Gradska uprava, Dom kulture, Vatrogasno, Dom zdravlja, nekoliko stambenih zgrada i domaćinstava.

Gradonačelnik Miroslav Bojić objavio je da sa saradnicima obilazi teren i da vatrogasci odmah reaguju sa pumpama na svim lokacijama.

- Obezbijedili smo za kratko vrijeme veliki broj pumpi za izbacivanje vode i isušivača pa se građani mogu javljati na sledeće brojeve i uz strpljenje uradit će se sve što bude trebalo! Na terenu je i Komunalno vozilo većeg kapaciteta koje izvlači vodu iz stambenih zgrada - naveo je Bojić.