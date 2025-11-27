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DIJASPORA

Radio u Malmeu navršava 30 godina

I nedavno, 19. oktobra, obilježio je i 1800. emisiju

Počeci Radija Malme. Arhivska fotografija

S. S.

27.11.2025

Bosanskohercegovački radio u Malme, u nedjelju, 30. novembra 2025. godine, navršava 30 godina od početka rada. Riječ je o nezavisnoj radio stanici, jednoj od najstarijih iseljeničkih radio stanica u svijetu, koja svih ovih godina u kontinuitetu radi, a čija je osnovna težnja da informiše Bosance i Hercegovce o aktuelnim zbivanjima u domovini, Švedskoj i svijetu.

Također, namjena BH Radija Malme je promocija bogate bh. kulture, historije koja potiče od 943. godine i bosanskog jezika. I nedavno, 19. oktobra, obilježio je i 1800. emisiju.

Jedan od važnih ciljeva programske politike je afirmacija uspjeha naših građana, kako u Švedskoj tako i šire. Kvaliteti programa ovog radija doprinos daju i slušaoci koji u svakoj emisiji imaju mogućnost da se jave direktno, posebno u prilikama kada se i gosti nalaze u studiju. Oni svojim pitanjima nadopunjuju razgovor i daju posebnu kreativnost, te doprinose otvorenosti samog programa. 

# MALME
# DIJASPORA
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