Radio u Malmeu navršava 30 godina

Bosanskohercegovački radio u Malme, u nedjelju, 30. novembra 2025. godine, navršava 30 godina od početka rada. Riječ je o nezavisnoj radio stanici, jednoj od najstarijih iseljeničkih radio stanica u svijetu, koja svih ovih godina u kontinuitetu radi, a čija je osnovna težnja da informiše Bosance i Hercegovce o aktuelnim zbivanjima u domovini, Švedskoj i svijetu.

Također, namjena BH Radija Malme je promocija bogate bh. kulture, historije koja potiče od 943. godine i bosanskog jezika. I nedavno, 19. oktobra, obilježio je i 1800. emisiju.

Jedan od važnih ciljeva programske politike je afirmacija uspjeha naših građana, kako u Švedskoj tako i šire. Kvaliteti programa ovog radija doprinos daju i slušaoci koji u svakoj emisiji imaju mogućnost da se jave direktno, posebno u prilikama kada se i gosti nalaze u studiju. Oni svojim pitanjima nadopunjuju razgovor i daju posebnu kreativnost, te doprinose otvorenosti samog programa.