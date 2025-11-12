Al-Šara: Izrael se neće zaustaviti do Minhena

Ahmed al-Šara (al-Sharaa), bivši borac u Siriji i Iraku, bio je u historijskoj posjeti Bijeloj kući, nakon čega je dao ekskluzivan intervju za The Washington Post, u kojem je govorio o obnovi odnosa između Damaska i Vašingtona, pregovorima s Izraelom, američkim sankcijama, nestanku novinara Austina Ticea, te vlastitom putu od pobunjenika do šefa države.

Šara, koji je govorio uz pomoć prevodioca, istakao je da je njegov glavni cilj bio započeti novo poglavlje u odnosima između dvije zemlje koje su, kako kaže, "stotinu godina bile na suprotnim stranama historije".

- Najvažniji cilj ovog puta bio je izgradnja odnosa između Sirije i Sjedinjenih Američkih Država, jer u proteklih 100 godina ti odnosi nisu bili dobri. Tražili smo zajedničke interese, i pronašli smo ih, od sigurnosnih do ekonomskih. Stabilnost Sirije utiče na cijeli region, a njena nestabilnost jednako tako - rekao je Šara.

Govoreći o američkim sankcijama, Šara je istakao da su ekonomski razvoj i stabilnost direktno povezani s njihovim ukidanjem.

- O tim pitanjima razgovaramo već mjesecima i postigli smo dobre rezultate, ali čekamo konačnu odluku - poručio je.

Upitan o sudbini američkog novinara Austina Ticea, koji je nestao u Siriji, Šara je rekao da su "tokom rata koji je bivši režim vodio protiv vlastitog naroda nestale stotine hiljada ljudi, među njima i stranci".

- Formirali smo komisiju za nestale osobe i fokusirali se na slučajeve onih koji imaju američko državljanstvo. Koordiniramo s američkim vlastima i razgovarao sam s majkom Austina Ticea, divnom ženom. Moja majka ju je upoznala jer je i sama prošla kroz sličnu bol, ja sam sedam godina bio nestao i svi su mislili da sam mrtav, osim nje - kazao je sirijski predsjednik.

Odgovarajući na pitanje o svojoj ratnoj prošlosti, Šara je poručio da "borba nije sramota ako ima plemenit cilj".

- Branio sam svoj narod od nepravde. Vodio sam mnoge bitke, ali nikada nisam ubio nevine. Zapadne politike su prouzrokovale mnoge besmislene ratove u našem regionu, i danas mnogi Amerikanci priznaju da su te politike bile greška - rekao je.

Period tranzicije

Šara je priznao da je Sirija i dalje suočena s posljedicama dugogodišnjeg rata i diktature.

- Zemlja se oporavlja od šest decenija tiranije. Mi smo u tranziciji, a tranzicioni period nikad nije jednostavan - rekao je, uporedivši situaciju s američkim građanskim ratom.

- Nakon rata u Sjedinjenim Državama, stabilnost nije došla za godinu dana. Potrebne su godine da se obnovi država i zakon. U Siriji su pojedine grupe iskoristile vjeru ili etničku pripadnost kao opravdanje za vlastite interese. Ali Sirija je dom različitih religija već 1.400 godina i mi i dalje živimo zajedno - poručio je.

Šara je podsjetio da je Sirija deset godina ratovala protiv tzv. Islamske države bez pomoći Zapada.

- Danas je Sirija sposobna da sama preuzme odgovornost. Prisutnost bilo koje strane vojne sile koja nije pod kontrolom države samo stvara prostor za povratak ISIL-a - rekao je, dodajući da američke snage u Siriji mogu imati "supervizorsku ulogu" u procesu integracije kurdskih Snaga demokratske Sirije u državne strukture.

Govoreći o odnosima s Izraelom, Šara je otkrio da su pregovori u toku i da su, kako je rekao, "otišli daleko".

- Kada je režim Bašara al-Asada pao, Izrael je poništio sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. godine i zauzeo nova područja u Siriji. Izveli su preko hiljadu zračnih napada od 8. decembra, uključujući i bombardovanje Predsjedničke palate. Nismo odgovarali jer želimo obnoviti zemlju - izjavio je Šara.

- Napredak Izraela u Siriji nema veze s njegovom sigurnošću, već s ekspanzionističkim ambicijama. U direktnim pregovorima s Izraelom dogurali smo daleko, ali konačni sporazum zahtijeva da se Izrael povuče na granice prije 8. decembra. Sjedinjene Američke Države su s nama u tim pregovorima, a i predsjednik Tramp podržava naš stav i želi ubrzati postizanje rješenja - naglasio je.

Zone sigurnosti

Na pitanje bi li Sirija pristala na demilitarizaciju južnog dijela zemlje, Šara je bio jasan.

- Teško je govoriti o demilitarizaciji, jer ako se pojavi haos, ko će štititi tu regiju? Na kraju krajeva, to je sirijska teritorija i mi imamo pravo da upravljamo njome - kazao je.

Upozorio je da Izrael ne može beskrajno opravdavati širenje svog utjecaja "zaštitom svojih granica".

- Zauzeli su Golansku visoravan da bi 'zaštitili Izrael', sada postavljaju uslove za jug Sirije da bi 'zaštitili Golan'. Ako tako nastave, jednog dana će, slikovito rečeno, stići do Minhena - rekao je.

Odnos s Rusijom

Upitan o bivšem predsjedniku Bašaru al-Asadu (Bashar al-Assad), koji se, prema izvještajima, nalazi u Rusiji pod zaštitom Moskve, Šara je rekao da je to pitanje "teško, ali neizbježno".

- Ratovali smo s Rusijom deset godina. Oni su nekoliko puta objavili da sam ubijen. Ali sada trebamo Rusiju, stalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a, čiji glas nam je potreban. Ne želimo ih gurati u suprotan tabor, ali Sirija neće odustati od prava da Assada privede pravdi - rekao je.

Šara, koji je nekada bio borac protiv američkih snaga u Iraku, danas je prvi sirijski predsjednik koji je kročio u Ovalni ured. Njegova posjeta Vašingtonu označava dramatičan zaokret u sirijsko-američkim odnosima, od decenija neprijateljstva do mogućeg početka novog partnerstva.

- Sjedinjene Američke Države i Sirija imaju mnogo zajedničkih interesa, a ako gradimo mir, gradimo ga ne samo za nas, nego za cijeli Bliski istok - poručio je Šara.