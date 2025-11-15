Rusija ponovila da nema namjeru napasti NATO

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je u petak da Moskva nema namjeru napasti NATO, ali je upozorila da bi svaki napad saveza bio dočekan odgovorom pune sile "korištenjem svih dostupnih sredstava".

Kao odgovor na primjedbe njemačkog generala o spremnosti NATO-a za rat s Rusijom, Zaharova je na brifingu za novinare u Moskvi rekla da takve izjave zvaničnika NATO-a dolaze svakodnevno i odbacila ih je kao "koordiniranu kampanju psihološke pripreme stanovništva za sukob, koristeći Rusiju kao žrtvenog jarca za unutrašnje probleme", javlja Anadolu.

- Ako se takva luda ideja - napad na našu zemlju - pojavi među stratezima NATO-a, ne bi trebali imati nikakve sumnje da ćemo odgovoriti koristeći sva dostupna sredstva. Rusko rukovodstvo redovno jasno iznosi ovaj stav - upozorila je.

- Što se nas tiče, iako smo umorni od ponavljanja, nastavit ćemo to činiti: ne planiramo napadati države članice NATO-a. Međutim, već provodimo potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost usred gomilanja snaga saveza u blizini naših granica - kazala je Zaharova.

Rusija je spremna za svaki scenarij, a uvijek daje prioritet miru, prijateljstvu i ravnopravnoj saradnji, naglasila je.