Ukrajinski predsjednik će u srijedu posjetiti Tursku

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski će u srijedu boraviti u radnoj posjeti Turskoj, izjavio je u utorak direktor za komunikacije Turske Burhanettin Duran.

- Očekuje se da će razgovori u Ankari obuhvatiti pitanja bilateralne agende s našim strateškim partnerom Ukrajinom, kao i aktuelna dešavanja u vezi s ratom između Rusije i Ukrajine - rekao je Duran u objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Dodao je da će razgovori uključivati ​​i napore usmjerene na uspostavljanje prekida vatre i postizanje trajnog rješenja, posebno mirovne pregovore u Istanbulu.