Tramp pohvalio Mamdanija: Mislim da će biti odličan gradonačelnik

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas se sastao u Ovalnom uredu s novoizabranim gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem, unatoč njihovim jasnim političkim razlikama.

Sastanak je održan u trenutku kada u SAD-u raste nezadovoljstvo zbog Trampovih nedavnih objava na društvenim mrežama u kojima je kritizirao određene demokrate. Ipak, atmosfera u Bijeloj kući bila je prijateljska.

Brojne pohvale

Tramp je Mamdaniju uputio brojne pohvale, ističući da je "vodio nevjerovatnu kampanju i pobijedio mnogo pametnih ljudi."

- Čestitam mu, mislim da će, nadam se, biti zaista odličan gradonačelnik. Što on bolje radi, ja sam sretniji. Nema razlike u partijama, nema razlike ni u čemu. Pomoći ćemo mu da ostvarimo snove svih ljudi koji žive u ovom gradu - rekao je predsjednik Tramp.

Ključne teme

Tokom sastanka razgovarali su o ključnim temama poput stanovanja, cijena hrane i energenata. Tramp je naglasio: "Cijena nafte značajno pada, to je dobra vijest za sve."