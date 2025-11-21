Tramp pohvalio Mamdanija: Mislim da će biti odličan gradonačelnik

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas se sastao u Ovalnom uredu s novoizabranim gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem, unatoč njihovim jasnim političkim razlikama.
Sastanak je održan u trenutku kada u SAD-u raste nezadovoljstvo zbog Trampovih nedavnih objava na društvenim mrežama u kojima je kritizirao određene demokrate. Ipak, atmosfera u Bijeloj kući bila je prijateljska.
Brojne pohvale
Tramp je Mamdaniju uputio brojne pohvale, ističući da je "vodio nevjerovatnu kampanju i pobijedio mnogo pametnih ljudi."
- Čestitam mu, mislim da će, nadam se, biti zaista odličan gradonačelnik. Što on bolje radi, ja sam sretniji. Nema razlike u partijama, nema razlike ni u čemu. Pomoći ćemo mu da ostvarimo snove svih ljudi koji žive u ovom gradu - rekao je predsjednik Tramp.
Ključne teme
Tokom sastanka razgovarali su o ključnim temama poput stanovanja, cijena hrane i energenata. Tramp je naglasio: "Cijena nafte značajno pada, to je dobra vijest za sve."
Mamdani je ocijenio razgovor kao "produktivan", dodajući da su se fokusirali na zajednički cilj – poboljšanje života 8,5 miliona Njujorčana koji se suočavaju s visokim troškovima života.
- Vrlo smo jasni oko naših stavova, ali ono što cijenim je da se sastanak fokusirao na našu zajedničku misiju, služiti Njujorčanima. Jedan od četiri stanovnika živi u siromaštvu. Razgovor se stalno vraćao na pitanje kako izvući te ljude iz borbe za egzistenciju - rekao je Mamdani.
Mamdani je naveo da su razgovarali o rentama, cijeni hrane, računima za komunalije i drugim problemima zbog kojih se stanovnici New Yorka sve češće iseljavaju.
- Cijenim vrijeme koje sam imao s predsjednikom i radujem se zajedničkom radu da donesemo priuštivost našim građanima - dodao je Mamdani.
Neočekivana srdačnost
Na pitanje novinara da li bi, kao milioner i nekadašnji stanovnik Njujorka, želio živjeti u gradu kojim upravlja Mamdani, Tramp je odgovorio: "Apsolutno, zašto da ne, pogotovo nakon današnjeg sastanka."
Predsjednik je istakao da vjeruje u uspjeh novoizabranog gradonačelnika:
- Mislim da ćete imati zaista odličnog gradonačelnika. Što on bolje radi, to sam sretniji. Mi ćemo mu pomagati - poručio je Tramp.
Sastanak u Ovalnom uredu, pun neočekivane srdačnosti, pokazuje da bi odnosi između Bijele kuće i nove gradske administracije mogli biti bolji nego što se očekivalo.