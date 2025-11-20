Tramp najavio: "U petak se sastajem s komunističkim gradonačelnikom Njujorka"

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD najavio je sastanak sa novim gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem u petak. U objavi na svojoj društvenoj mreži TruthSocial, Tramp je najavio sastanak te naglasio da je do njega došlo na zahtjev Mamdanija. - Komunistički gradonačelnik Njujorka Zohran 'Kwame' Mamdani je zatražio sastanak. Dogovorili smo se da će se desiti u petak u Ovalnom uredu. Više detalja će biti objavljeno naknadno - objavio je Tramp.

Inače, Tramp je često kritikovao Mamdanija tokom njegove kampanje, te je čak i javno podržao njegovog protivnika Endrua Komoa (Andrew Cuomo), kojeg je budući gradonačelnik pobijedio na izborima. S druge strane, Mamdani je najavio da će raditi s Trampom kada je to potrebno, ali je najavio i borbu protiv njegove agende u pojedinim segmentima.