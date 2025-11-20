NA ZAHTJEV MAMDANIJA

Tramp najavio: "U petak se sastajem s komunističkim gradonačelnikom Njujorka"

Dogovorili smo se da će se desiti u petak u Ovalnom uredu, dodao je

Mamdani i Tramp. Fox News

Dž. R.

20.11.2025

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD najavio je sastanak sa novim gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem u petak.

U objavi na svojoj društvenoj mreži TruthSocial, Tramp je najavio sastanak te naglasio da je do njega došlo na zahtjev Mamdanija.

- Komunistički gradonačelnik Njujorka Zohran 'Kwame' Mamdani je zatražio sastanak. Dogovorili smo se da će se desiti u petak u Ovalnom uredu. Više detalja će biti objavljeno naknadno - objavio je Tramp.

Inače, Tramp je često kritikovao Mamdanija tokom njegove kampanje, te je čak i javno podržao njegovog protivnika Endrua Komoa (Andrew Cuomo), kojeg je budući gradonačelnik pobijedio na izborima.

S druge strane, Mamdani je najavio da će raditi s Trampom kada je to potrebno, ali je najavio i borbu protiv njegove agende u pojedinim segmentima.

Posebno je tu naglasio da će se boriti protiv slanja agenata za imigraciju i Nacionalne garde u Njujork, dodavši da će čak i lično stati ispred njih kako bi spriječio ulazak u grad.

Mamdani će i formalno preuzeti mjesto gradonačelnika od Erika Adamsa (Eric) 1. januara.

# DONALD TRAMP
# ZOHRAN MAMDANI
