Mamdani najavio da će se sastanak u Bijeloj kući s Trampom fokusirati na pristupačnost cijena za Njujorčane

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio je u četvrtak da će se njegov sastanak u Bijeloj kući s predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) fokusirati na krizu priuštivosti u njegovom gradu.

- Sarađivat ću sa svima kako bih život učinio pristupačnijim za više od osam i po miliona ljudi koji ovaj grad nazivaju domom - rekao je Mamdani na konferenciji za novinare, napominjući da ima mnoga neslaganja s predsjednikom.

- Trebali bismo biti neumoljivi i tražiti sve puteve i sve sastanke koji bi mogli učiniti naš grad pristupačnim za svakog Njujorčanina - dodao je.