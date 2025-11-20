Mamdani najavio da će se sastanak u Bijeloj kući s Trampom fokusirati na pristupačnost cijena za Njujorčane

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio je u četvrtak da će se njegov sastanak u Bijeloj kući s predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) fokusirati na krizu priuštivosti u njegovom gradu.
- Sarađivat ću sa svima kako bih život učinio pristupačnijim za više od osam i po miliona ljudi koji ovaj grad nazivaju domom - rekao je Mamdani na konferenciji za novinare, napominjući da ima mnoga neslaganja s predsjednikom.
- Trebali bismo biti neumoljivi i tražiti sve puteve i sve sastanke koji bi mogli učiniti naš grad pristupačnim za svakog Njujorčanina - dodao je.
Mamdani je rekao da su njegova neslaganja s Trampom i drugima znakovi zdravog odnosa, naglašavajući da bi lideri trebali pozdraviti iskrenost, a ne okružiti se ljudima koje karakterizira brzina kojom mogu reći “da“.
Navodeći reformu krivičnog prava kao jedan primjer, kritikovao je neuspjeh države da oslobodi sredstva potrebna za implementaciju zakona o povećanju starosne granice, kojim je starosna granica za krivičnu odgovornost u Njujorku pomjerena sa 16 na 18 godina.
Tramp je u srijedu najavio da će u petak ugostiti Mamdanija u Ovalnom kabinetu, nazivajući ga komunističkim gradonačelnikom Njujorka u objavi na svojoj platformi društvenih medija.
Tridesetčetverogodišnji Mamdani postao je prvi muslimanski i južnoazijski gradonačelnik najvećeg grada u SAD-u nakon što je na izborima ranije ovog mjeseca pobijedio bivšeg guvernera Endrua Kuoma (Andrew Cuomo) i republikanca Kurtisa Silvu (Curtis Silvu), kandidujući se na progresivnoj platformi usmjerenoj na pristupačnost i proširenje socijalnih usluga.
Tokom kampanje, Tramp je napadao demokratskog socijalistu kao komunistu i prijetio da će ukinuti federalno finansiranje Njujorku ako Mamdani pobijedi.