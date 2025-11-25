Preminula supruga Ričarda Brensona

Supruga Ričarda Brensona (Richard Branson), Džoan Brenson (Joan Branson), preminula je, potvrdio je osnivač Virgin grupe u emotivnoj objavi.

Brenson je napisao: "Ona je bila moj najbolji prijatelj, moj oslonac, moje svjetlo koje me vodilo, moj svijet. Volim te zauvijek, Džoan."

Lejdi Džoan, s kojom Brenson ima dvoje djece, godinama je opisivana kao njegova “stijena” i “izvor mudrosti”, navodi Daily Mail.

U objavi u ponedjeljak, na dan njene smrti, Brenson je podijelio fotografiju na kojoj ljubi suprugu u glavu uz riječi: "Svakome treba jedna Džoan u životu."

Smatralo se da je lejdi Džoan bila dobrog zdravlja kada je ovog ljeta proslavila 80. rođendan, a Brenson joj je tada posvetio emotivnu poruku na društvenim mrežama.

- Hvala ti što si bila uz mene kroz sve, uspone, padove i sve one tihe, spokojne trenutke između. To su trenuci koje najviše cijenim s tobom, volim te sve više iz godine u godinu - napisao je u julu na Facebooku.

Par je trebao obilježiti 50. godišnjicu braka u februaru naredne godine.

Upoznali su se 1976. u studiju The Manor, gdje je Brenson, kako je ranije rekao, “na prvi pogled” zavolio Džoan. Oduševila ga je, kako je pričao, “prelijepa, duhovita i jednostavna” žena koja je tada posjetila studio u zapadnom Londonu.

Saznavši da radi u obližnjoj prodavnici, Brenson je počeo redovno da je posjećuje i “kupuje bezbroj sitnica” kako bi joj se približio.