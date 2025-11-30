Ukrajinska delegecija otputovala u SAD na pregovore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je danas da je izaslanstvo predvođeno tajnikom Vijeća sigurnosti Rustemom Umerovim krenulo prema Sjedinjenim Američkim Državama kako bi nastavilo pregovore o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

Umerov je imenovan na čelo delegacije nakon što je dosadašnji glavni pregovarač, predsjednikov šef ureda Andrij Jermak, dao ostavku u petak, nekoliko sati nakon što su protukorupcijski istražitelji pretražili njegov stan.

Zelenski je poručio da očekuje da će rezultati prošlosedmičnih sastanaka u Ženevi sa SAD-om biti "razrađeni" u nedjelju.

Susret s Trampovim ljudima na Floridi

Američki državni tajnik Marko Rubio, posebni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kašner, trebali bi se sastati s ukrajinskim dužnosnicima na Floridi, rekao je za Reuters visoki američki dužnosnik.

Ukrajina je u Ženevi predstavila svoju protuponudu na prijedloge koje je američki vojni dužnosnik Den Driskol ranije izložio čelnicima u Kijevu.

- Rustem je dostavio izvještaj danas, i zadatak je jasan: brzo i sadržajno razraditi korake potrebne za okončanje rata - napisao je Zelenski na X-u.

Kijev pod pritiskom Vašingtona

Ukrajina se suočava sa sve jačim pritiskom Washingtona da prihvati uvjete mirovnog sporazuma. Zelenski se nalazi u najtežoj vojnoj i političkoj poziciji od početka totalne invazije 2022.

Veliki korupcijski skandal u energetskom sektoru težak 100 miliona dolara doveo je do smjene dvojice ministara i predsjednikovog bliskog suradnika Jermaka. On je za New York Post rekao da "ide na bojišnicu" te da je "iskrena i pristojna osoba".

Rusija posljednjih sedmica bilježi pomake na frontu, dok ukrajinski gradovi trpe dugotrajne svakodnevne nestanke struje zbog udara na električnu mrežu.

Zelenski je poručio da se Ukrajina nalazi u jednom od najtežih trenutaka svoje povijesti, ali je prošli tjedan u dramatičnom obraćanju obećao da neće izdati svoju zemlju.