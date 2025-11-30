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SASTANAK NA FLORIDI

Ukrajinska delegecija otputovala u SAD na pregovore

Umerov je imenovan na čelo delegacije nakon što je dosadašnji glavni pregovarač, predsjednikov šef ureda Andrij Jermak, dao ostavku u petak

Rustem Umerov. Anadolija

M. Až.

30.11.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je danas da je izaslanstvo predvođeno tajnikom Vijeća sigurnosti Rustemom Umerovim krenulo prema Sjedinjenim Američkim Državama kako bi nastavilo pregovore o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

Umerov je imenovan na čelo delegacije nakon što je dosadašnji glavni pregovarač, predsjednikov šef ureda Andrij Jermak, dao ostavku u petak, nekoliko sati nakon što su protukorupcijski istražitelji pretražili njegov stan.

Zelenski je poručio da očekuje da će rezultati prošlosedmičnih sastanaka u Ženevi sa SAD-om biti "razrađeni" u nedjelju.

Susret s Trampovim ljudima na Floridi

Američki državni tajnik Marko Rubio, posebni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kašner, trebali bi se sastati s ukrajinskim dužnosnicima na Floridi, rekao je za Reuters visoki američki dužnosnik.

Ukrajina je u Ženevi predstavila svoju protuponudu na prijedloge koje je američki vojni dužnosnik Den Driskol ranije izložio čelnicima u Kijevu.

- Rustem je dostavio izvještaj danas, i zadatak je jasan: brzo i sadržajno razraditi korake potrebne za okončanje rata - napisao je Zelenski na X-u.

Kijev pod pritiskom Vašingtona

Ukrajina se suočava sa sve jačim pritiskom Washingtona da prihvati uvjete mirovnog sporazuma. Zelenski se nalazi u najtežoj vojnoj i političkoj poziciji od početka totalne invazije 2022.

Veliki korupcijski skandal u energetskom sektoru težak 100 miliona dolara doveo je do smjene dvojice ministara i predsjednikovog bliskog suradnika Jermaka. On je za New York Post rekao da "ide na bojišnicu" te da je "iskrena i pristojna osoba".

Rusija posljednjih sedmica bilježi pomake na frontu, dok ukrajinski gradovi trpe dugotrajne svakodnevne nestanke struje zbog udara na električnu mrežu.

Zelenski je poručio da se Ukrajina nalazi u jednom od najtežih trenutaka svoje povijesti, ali je prošli tjedan u dramatičnom obraćanju obećao da neće izdati svoju zemlju.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
# RUSTEM UMEROV
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