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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu postavio uslove: Šta Sirija mora prihvatiti za "vječni mir"

Njegova poruka dolazi dan na što je Tramp upozorio Izrael da ne destabilizira Siriju

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

2.12.2025

Ured premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) objavio je videosnimak iz bolnice na kojem se vidi kako premijer razgovara s ranjenim vojnicima.

Nakon razgovora s njima, Netanjahu se obratio građanima Izraela i govorio o mogućem dogovoru i sporazumu sa Sirijom koji bi, prema tvrdnjama zvaničnika, trebao donijeti “vječni mir”.

- Posvećeni smo odbrani naših zajednica na našim granicama, uključujući i sjevernu granicu, te sprečavanju baza terorista i neprijateljskih akcija protiv nas, odbrani naših saveznika Druza i osiguranju da je Država Izrael zaštićena od kopnenih i drugih napada iz područja uz granicu. Ono što očekujemo da Sirija učini jeste, naravno, uspostavljanje demilitarizirane tampon zone od Damaska do tampon zone i, naravno, prelazak preko planine Hermon i vrha planine Hermon - rekao je Netanjahu.

Dodao je kako sporazum sa Sirijom mora biti postignut u "dobrom duhu".

- U dobrom duhu, s razumijevanjem ovih principa, moguće je postići sporazum sa Sirijcima, ali mi ćemo u svakom slučaju ostati pri svojim principima - poručio je.

Netanjahuova poruka stigla je dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) putem društvenih mreža upozorio Izrael da ne destabilizira Siriju i njeno novo rukovodstvo, neposredno prije telefonskog razgovora s Netanjahuom.

Tramp je poručio da je vrlo zadovoljan trenutnim učinkom Sirije pod bivšim pobunjenikom i aktuelnim predsjednikom Ahmedom al-Šaraom (Ahmed al-Sharaa), koji je u novembru imao historijsku posjetu Bijeloj kući.

# SIRIJA
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
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