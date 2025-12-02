Netanjahu postavio uslove: Šta Sirija mora prihvatiti za "vječni mir"

Ured premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) objavio je videosnimak iz bolnice na kojem se vidi kako premijer razgovara s ranjenim vojnicima.

Nakon razgovora s njima, Netanjahu se obratio građanima Izraela i govorio o mogućem dogovoru i sporazumu sa Sirijom koji bi, prema tvrdnjama zvaničnika, trebao donijeti “vječni mir”.

- Posvećeni smo odbrani naših zajednica na našim granicama, uključujući i sjevernu granicu, te sprečavanju baza terorista i neprijateljskih akcija protiv nas, odbrani naših saveznika Druza i osiguranju da je Država Izrael zaštićena od kopnenih i drugih napada iz područja uz granicu. Ono što očekujemo da Sirija učini jeste, naravno, uspostavljanje demilitarizirane tampon zone od Damaska do tampon zone i, naravno, prelazak preko planine Hermon i vrha planine Hermon - rekao je Netanjahu.

Dodao je kako sporazum sa Sirijom mora biti postignut u "dobrom duhu".

- U dobrom duhu, s razumijevanjem ovih principa, moguće je postići sporazum sa Sirijcima, ali mi ćemo u svakom slučaju ostati pri svojim principima - poručio je.