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RUSKI PREDSJEDNIK

Putin: Ako Evropa želi rat, onda je Rusija spremna

Šef Kremlja optužio je evropske države da ometaju napore američkog predsjednika Donalda Trampa da okonča rat u Ukrajini

Putin: Rusija je spremna. AP

FENA

2.12.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u utorak da Rusija ne želi rat s evropskim silama, ali da je spremna boriti se ako Evropa želi direktan sukob s Moskvom.

Šef Kremlja optužio je evropske države da ometaju napore američkog predsjednika Donalda Trampa da okonča rat u Ukrajini tako što iznose prijedloge za koje znaju da će biti "apsolutno neprihvatljivi" za Moskvu, kako bi potom optužile Rusiju da ne želi mir, javlja Reuters.

Putin je rekao da su se evropske sile same isključile iz mirovnih pregovora o Ukrajini jer su prekinule kontakte s Rusijom.

- Oni su na strani rata - rekao je Putin za evropske sile.

# EVROPA
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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