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NEVJEROVATNO

Policajci uklanjali sa puta aligatora dugog 4 metra

Na snimcima koje je objavila kancelarija šerifa okruga Sarasota prikazana je borba čitavog tima ljudi

Aligator. Screenshot

D. H.

6.12.2025

 Policajci na Floridi imali su pune ruke posla da bi uklonili aligatora dugog 4,2 metra i teškog preko 272 kilograma koji se ispriječio na jednom auto-putu, piše danas BBC.

Čak sedam policajaca i jedan iskusni lovac morali su da intervenišu kako bi pomjerili ogromnog reptila koji je blokirao put, a kada je postalo jasno da ni taj broj ljudi nije dovoljan, u pomoć je pozvano pojačanje.


Na snimcima koje je objavila kancelarija šerifa okruga Sarasota prikazana je borba čitavog tima ljudi da obuzdaju aligatora i potom ga ubace u zadnji deo kamioneta.


Ovaj incident dogodio se u vrijeme kada aktivnost aligatora na Floridi počinje da zamire sa padom temperatura, pošto ove životinje uglavnom provode zimu u spavanju, prenosi Njujork Post.

Protekle nedjelje, međutim, u okrugu Sarasota zabeležene su više temperature od uobičajenih zbog čega su aligatori još aktivni.

# ALIGATOR
# FLORIDA
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