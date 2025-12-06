Policajci uklanjali sa puta aligatora dugog 4 metra

Policajci na Floridi imali su pune ruke posla da bi uklonili aligatora dugog 4,2 metra i teškog preko 272 kilograma koji se ispriječio na jednom auto-putu, piše danas BBC.

Čak sedam policajaca i jedan iskusni lovac morali su da intervenišu kako bi pomjerili ogromnog reptila koji je blokirao put, a kada je postalo jasno da ni taj broj ljudi nije dovoljan, u pomoć je pozvano pojačanje.



