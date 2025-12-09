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DRUGI PUT U 24 SATA

Rusija ponovo dronovima napala ukrajinski grad Sumi

Stanovnici ostali bez struje

Požar na stambenoj zgradi. DSNS

Dž. R.

9.12.2025

Sjeverni ukrajinski grad Sumi sinoć je ponovo pogođen ruskim dronovima, što je drugi napad u 24 sata, a ovaj put su ostali bez struje.

- U roku od pola sata, Rusi su izveli više od 10 napada dronom na grad. U Sumiju nema struje. Dio kritične infrastrukture radi na rezervnim izvorima energije - napisao je guverner Oleh Hrihorov (Hryhorov) na Telegramu. 

Naveo je da dužnosnici provjeravaju ima li žrtava i da će struja biti vraćena čim to bude sigurno. 

Sumi, grad s oko 250.000 stanovnika, prije izbijanja rata u februaru 2022., bio je česta meta ruskih napada.

Ranije su, naglasio je Hrihorov, ruski dronovi pogodili stambenu zgradu u gradu, povrijedivši sedmero ljudi.

Ruski napadi na Ukrajinu mjesecima su usmjereni na tamošnje energetske ciljeve. 

# NAPAD
# DRONOVI
# RUSIJA
# UKRAJINA
# SUMI
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