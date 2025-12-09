Rusija ponovo dronovima napala ukrajinski grad Sumi

Sjeverni ukrajinski grad Sumi sinoć je ponovo pogođen ruskim dronovima, što je drugi napad u 24 sata, a ovaj put su ostali bez struje.
- U roku od pola sata, Rusi su izveli više od 10 napada dronom na grad. U Sumiju nema struje. Dio kritične infrastrukture radi na rezervnim izvorima energije - napisao je guverner Oleh Hrihorov (Hryhorov) na Telegramu.
Naveo je da dužnosnici provjeravaju ima li žrtava i da će struja biti vraćena čim to bude sigurno.
Sumi, grad s oko 250.000 stanovnika, prije izbijanja rata u februaru 2022., bio je česta meta ruskih napada.
Ranije su, naglasio je Hrihorov, ruski dronovi pogodili stambenu zgradu u gradu, povrijedivši sedmero ljudi.
Ruski napadi na Ukrajinu mjesecima su usmjereni na tamošnje energetske ciljeve.