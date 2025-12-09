Rusija ponovo dronovima napala ukrajinski grad Sumi

Sjeverni ukrajinski grad Sumi sinoć je ponovo pogođen ruskim dronovima, što je drugi napad u 24 sata, a ovaj put su ostali bez struje.

- U roku od pola sata, Rusi su izveli više od 10 napada dronom na grad. U Sumiju nema struje. Dio kritične infrastrukture radi na rezervnim izvorima energije - napisao je guverner Oleh Hrihorov (Hryhorov) na Telegramu.