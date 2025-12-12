Sven Alkalaj upozorio američke kongresmene na Primorca

Iz Ambasade Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama saopćeno je da je ambasador Sven Alkalaj 10. i 11. decembra imao radne sastanke s nekoliko članova Kongresa SAD-a. Sastanke je imao s Kitom (Keith) Selfom iz Republikanske stranke, te sa Veslijem Belom (Wesley Bell), Vilijamom Kitingom (William Keating) i Džejkom Okinklosom (Jake Auchincloss) – sva trojica iz Demokratske stranke. Alkalaj ih je informirao o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ističući: - Sekularnost i multietničnost Bosne i Hercegovine; - Aktuelnu političku situaciju obilježenu intenziviranjem secesionističke retorike predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koja se, prema ocjeni Alkalaja, dodatno pojačala nakon ukidanja sankcija Ministarstva finansija SAD-a; - Rast islamofobne retorike; - Potrebu kontinuiranog angažmana SAD-a kako bi se spriječio opasan vakuum koji bi pogodovao destabilizacionim akterima. Alkalaj je naglasio važnost Ureda visokog predstavnika (OHR) kao ključnog faktora stabilnosti i upozorio na ozbiljne blokade na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji – dva ključna zakona potrebna za početak pregovora s EU ne mogu biti usvojena zbog sistematskih opstrukcija SNSD-a i HDZ-a. Opasan narativ Također je upozorio sagovornike na opasan narativ hrvatskog lobiste Maksa Primorca, koji je na saslušanju u Kongresu nastojao opravdati secesionističke projekte i formiranje trećeg entiteta.



Kongresmen Self posebno se interesirao za OHR-ovu ulogu i potrebu korištenja bonskih ovlasti. Želi u potpunosti razumjeti zašto je misija OHR-a i dalje nužna. Nada se da će Dodikov politički utjecaj oslabiti te da će opozicija u Republici Srpskoj imati ozbiljnu šansu preuzeti vlast. Self je istaknuo da se hibridni napadi nastavljaju i obavijestio ambasadora Alkalaja da će 16. decembra biti održano kongresno saslušanje pod nazivom "Hibridno ratovanje u Evropi protiv interesa SAD-a: Plan djelovanja Moskve i Pekinga". Vjeruje da Bosna i Hercegovina treba ostati cjelovita i stabilna. Nužnost očuvanja BiH Kongresmen Bel smatra da SAD mora biti kontinuirano angažovana na Balkanu jer bi svaki vakuum mogao otvoriti prostor destabilizaciji. Podsjetio je na nužnost očuvanja Bosne i Hercegovine kao države i važnost projekta plinovoda Južna interkonekcija, koji predstavlja korak ka smanjenju zavisnosti od ruskog plina. Naglasio je da je njegov ured prijatelj Bosne i Hercegovine i da Ambasada BiH u Vašingtonu uvijek može računati na njihovu podršku.

Bel i Alkalaj . Ambasada BiH u SAD Bel i Alkalaj . Ambasada BiH u SAD

Za kongresmena Kitinga Dejtonski mirovni sporazum je od suštinske važnosti, ali je izrazio zabrinutost zbog šire političke situacije, uključujući i izazove unutar same Amerike. Rekao je da su "teška vremena", ali je ponovio svoju principijelnu podršku Bosni i Hercegovini, što je kontinuitet njegovih stavova iznijetih i tokom nedavnog kongresnog saslušanja. Američki angažman Kongresmen Okinklos izrazio je jasnu i čvrstu podršku suverenoj i cjelovitoj Bosni i Hercegovini. Napomenuo je da Maks Primorac dolazi iz think-tank organizacije Heritage Foundation, za koju smatra da je sklona etnonacionalističkim narativima, te da takvi nastupi ne odražavaju zvanične stavove Kongresa.

Okinklos i Alkalaj . Ambasada BiH u SAD Okinklos i Alkalaj . Ambasada BiH u SAD