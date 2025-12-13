Orban nakon poteza lidera EU: "Ovo je objava rata Rusiji"

- Postoji ruski novac ili mogućnost prikupljanja sredstava od država članica, što bi moglo poslužiti kao temelj za veći zajam - poručio je Orban.

Orban je, kako prenosi list Mađar Nemzet, posebno prozvao njemačkog kancelara Fridriha Merca, predsjednika Evropske narodne stranke Manfreda Vebera i predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, optužujući ih da guraju Uniju u krajnje rizičan politički i finansijski potez.

Mađarski premijer Viktor Orban ocijenio je u subotu da je plan Evropske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine ravan “objavi rata Rusiji”, uz oštre kritike na račun evropskog političkog vrha.

Naglasio je da će se Mađarska usprotiviti svakom pokušaju Evropske unije da, bez saglasnosti Budimpešte, raspolaže zamrznutom ruskom imovinom.

- Idem u Brisel da se borim protiv toga da se poseže za ruskom imovinom mimo Mađarske. To je objava rata. Nikada nisam vidio da imovina vrijedna 200 do 300 milijardi eura nestane bez ikakvih posljedica - istakao je Orban.

Dodao je da je ruski novac zamrznut u Belgiji na početku rata, te da je svako diranje te imovine "krajnje neuobičajeno i izuzetno opasno".

Sličan stav iznio je i italijanski potpredsjednik vlade Mateo Salvini, koji je upozorio da je zamrzavanje ruske imovine “rizično i nepromišljeno”, podsjećajući da u Rusiji posluju 314 italijanskih kompanija koje ostvaruju prihode i zapošljavaju radnike, piše Anadolu Agency (AA).

- Italijanska vlada je ispravno postupila razjašnjavajući svoje stanovište jer smo, na kraju, slobodno tržište i nismo u ratu s Rusijom. Čini mi se da se Brisel igra vatrom - rekao je Salvini.

Dok Evropska unija razmatra korištenje zamrznute ruske državne imovine za finansiranje zajma Ukrajini, više država članica, uključujući Belgiju, izrazilo je ozbiljne pravne dileme, navodeći da se najveći dio te imovine nalazi u sistemu Euroclear u Briselu.

Ruska centralna banka ovaj plan ocijenila je nezakonitim i poručila da zadržava pravo da preduzme sve mjere potrebne za zaštitu svojih interesa. Evropska unija je u petak odlučila da rusku imovinu “imobilizira na neodređeno vrijeme”, dok bi čelnici EU o njenoj eventualnoj dodjeli Ukrajini trebali raspravljati na samitu u Briselu 18. i 19. decembra.