Ukrajina napala Moskvu dronovima, prijavljene eksplozije

Prema Sobjaninovim riječima, ruska protuzračna odbrana srušila je najmanje 18 bespilotnih letjelica koje su se kretale prema Moskvi. Naveo je kako nema izvještaja o žrtvama ili šteti te da hitne službe uklanjaju ostatke srušenih dronova.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da se ruska prijestolnica sinoć ponovno našla na meti napada bespilotnim letjelicama. Ovo je drugi veći napad dronovima u manje od sedam dana, nakon što je 10. decembra zabilježen značajniji udar, piše The Kyiv Independent.

Rusko ministarstvo odbrane kasnije je objavilo šire podatke, tvrdeći da je tokom noći širom Rusije presretnuto ukupno 130 dronova. Od toga je, kako navode, 25 oboreno iznad Moskovske oblasti.

Stanovnici Istrinskog okruga, četrdesetak kilometara zapadno od Moskve, prijavili su više od deset glasnih eksplozija, izvijestio je ruski Telegram kanal Shot. Eksplozije su se čule i u Kaširi te Kolomni, južno od glavnog grada.

Zbog napada su uvedena i privremena ograničenja u zračnom saobraćaju na moskovskim zračnim lukama Žukovski i Domodedovo. Prethodni napadi također su uzrokovali poremećaje u zračnim operacijama, prizemljujući i odgađajući stotine letova.

Ukrajina redovno koristi bespilotne letjelice dugog dometa za gađanje vojnih i industrijskih ciljeva duboko unutar ruskog teritorija. Samo nekoliko dana ranije, 13. decembra, ukrajinske snage pogodile su niz objekata, uključujući rafineriju nafte Afipski u Krasnodarskom kraju, skladište nafte Urjupinsk u Vologogradskoj oblasti te dva skladišta goriva na Krimu.

The Kyiv Independent u vrijeme objave nije mogao neovisno provjeriti ove ruske izvještaje.