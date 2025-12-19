Orban: Njemačka se sprema za rat

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska mora ostati izvan svakog rata, poručivši da njegova zemlja ne smije biti uvučena u sukob u trenutku kada, kako je naveo, Njemačka ide ka ratu.

Prema Orbanovim riječima, pravo veta u Evropskoj uniji je “važno i korisno”, te bez njega, kako smatra, ne bi imalo smisla da Mađarska bude članica EU.

Obraćajući se novinarima nakon samita Evropske unije u Briselu, Orban je kazao da Evropska narodna partija snosi posebnu odgovornost, ocijenivši da je riječ o “vodećoj ratnoj stranci”, u kojoj su, prema njegovim riječima, ukorijenjeni ključni problemi.