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MAĐARSKI PREMIJER

Orban: Njemačka se sprema za rat

Mađarska mora ostati izvan svakog rata, rekao je

Orban: Njemačka se sprema za rat. AP

M. Až.

19.12.2025

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska mora ostati izvan svakog rata, poručivši da njegova zemlja ne smije biti uvučena u sukob u trenutku kada, kako je naveo, Njemačka ide ka ratu.

Prema Orbanovim riječima, pravo veta u Evropskoj uniji je “važno i korisno”, te bez njega, kako smatra, ne bi imalo smisla da Mađarska bude članica EU.

Obraćajući se novinarima nakon samita Evropske unije u Briselu, Orban je kazao da Evropska narodna partija snosi posebnu odgovornost, ocijenivši da je riječ o “vodećoj ratnoj stranci”, u kojoj su, prema njegovim riječima, ukorijenjeni ključni problemi.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# NJEMAČKA
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