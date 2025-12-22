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PODRŠKA DANSKOJ

Fon der Lajen: Teritorijalni integritet Grenlanda se mora poštovati

Sigurnost Arktika ostaje prioritet i od ključne važnosti za Evropsku uniju, poručila je

Ursula fon der Lajen. Anadolija

M. Až.

22.12.2025

Sigurnost Arktika ostaje prioritet i od ključne važnosti za Evropsku uniju, izjavili su u ponedjeljak predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta nakon što su Sjedinjene Američke Države imenovale posebnog izaslanika za Grenland.

- Teritorijalni integritet i suverenitet temeljna su načela međunarodnog prava. Ta su načela važna ne samo za Evropsku uniju, već i za sve države svijeta - objavili su oboje na platformi X. Fon der Lajen i Košta dodali su da je EU "u potpunosti solidarna s Danskom i narodom Grenlanda".

Donald Tramp je pokrenuo novi sukob s Danskom imenovavši posebnog izaslanika za Grenland, ogromni arktički otok koji, kako je rekao, želi pripojiti Sjedinjenim Američkim Državama. Tramp je u nedjelju objavio da će Džef Lendri, republikanski guverner Luizijane, postati izaslanik za Grenland, poluautonomni dio Kraljevine Danske.

Guverner Lendri je na X-u napisao da mu je čast služiti kao "volonter da bi Grenland postao dio SAD-a". Taj potez razgnjevio je Kopenhagen, koji je najavio da će pozvati američkog ambasadora na razgovor radi "objašnjenja". Premijer Grenlanda je rekao da otok mora sam "odlučivati o vlastitoj budućnosti" i da se mora poštovati njegov "teritorijalni integritet".

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
# URSULA VON DER LEYEN
# EU
# DANSKA
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