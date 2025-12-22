Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RIM

Filmska potjera za državljaninom BiH, povrijeđeno šest policajaca

Tokom bijega osumnjičeni je ulicama Rima vozio brzinom većom od 120 kilometara na sat

Italijanska policija. poliziadistato.it (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

22.12.2025

Prava filmska potjera odvijala se satima na ulicama italijanske prijestonice, a završena je hapšenjem državljanina Bosne i Hercegovine te s ukupno šest povrijeđenih karabinjera i tri oštećena policijska vozila.

Glavni akter potjere bio je 38-godišnji državljanin BiH, koji je ukradenim vozilom marke Fiat Punto satima bježao pripadnicima rimskih karabinjera.

Sve je počelo u ulici Laurentina, gdje je policijska patrola uočila automobil koji je već ranije bio povezan s pokušajem bjekstva. Nakon što su policajci uključili sirene i rotaciona svjetla, započela je potjera koja se nastavila kroz rimski kvart Eur, a zatim i prema ulici Portuense.

Tokom bijega osumnjičeni je ulicama Rima vozio brzinom većom od 120 kilometara na sat, dovodeći u opasnost druge učesnike u saobraćaju. Potjera je okončana unutar jednog stambenog kompleksa, gdje je muškarac pokušao da se sakrije ispod parkiranog automobila.

Policija ga je ubrzo blokirala i uhapsila, nakon čega je priveden pred sudiju na hitno ročište na Piazzale Clodio. Određen mu je pritvor i odmah je sproveden u zatvor.

Karabinjeri koji su učestvovali u akciji zadobili su povrede, ali, prema dostupnim informacijama, niko od njih nije u teškom zdravstvenom stanju.

# RIM
# KARABINJERI
# POTJERA
# ITALIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.