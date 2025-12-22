Filmska potjera za državljaninom BiH, povrijeđeno šest policajaca

Prava filmska potjera odvijala se satima na ulicama italijanske prijestonice, a završena je hapšenjem državljanina Bosne i Hercegovine te s ukupno šest povrijeđenih karabinjera i tri oštećena policijska vozila.

Glavni akter potjere bio je 38-godišnji državljanin BiH, koji je ukradenim vozilom marke Fiat Punto satima bježao pripadnicima rimskih karabinjera.

Sve je počelo u ulici Laurentina, gdje je policijska patrola uočila automobil koji je već ranije bio povezan s pokušajem bjekstva. Nakon što su policajci uključili sirene i rotaciona svjetla, započela je potjera koja se nastavila kroz rimski kvart Eur, a zatim i prema ulici Portuense.

Tokom bijega osumnjičeni je ulicama Rima vozio brzinom većom od 120 kilometara na sat, dovodeći u opasnost druge učesnike u saobraćaju. Potjera je okončana unutar jednog stambenog kompleksa, gdje je muškarac pokušao da se sakrije ispod parkiranog automobila.

Policija ga je ubrzo blokirala i uhapsila, nakon čega je priveden pred sudiju na hitno ročište na Piazzale Clodio. Određen mu je pritvor i odmah je sproveden u zatvor.

Karabinjeri koji su učestvovali u akciji zadobili su povrede, ali, prema dostupnim informacijama, niko od njih nije u teškom zdravstvenom stanju.