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UHAPŠEN JE

Državljanin BiH čekićem napao osoblje rimske ambulante pa ukrao metadon

Nakon što su ga odbili, udaljio se, ali se ubrzo vratio sa čekićem u ruci, prijeteći osoblju, te potom uzeo bocu metadona i pobjegao

Italijanska policija. Platforma X

M. Až.

18.12.2025

Pripadnici rimskih karabinjera jutros su uhapsili 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je napao medicinsko osoblje i ukrao metadon.

Prema izvještaju italijanske agencije ANSA, muškarac je jutros ušao u ambulantu Villa Maraini na trgu Karla Forlaninija tražeći od osoblja doze metadona.

Nakon što su ga odbili, udaljio se, ali se ubrzo vratio sa čekićem u ruci, prijeteći osoblju, te potom uzeo bocu metadona i pobjegao.

Brojne prijave očevidaca omogućile su karabinjerima iz stanice Roma Bravetta da odmah intervenišu i uhapsu 32-godišnjaka. Nakon hapšenja, muškarac, bez stalnog prebivališta i sa prethodnim krivičnim dosijeom, prebačen je u zatvor Rebibia. Optužen je za krivično djelo teškog razbojništva.

# RIM
# DRŽAVLJANIN BIH
# ITALIJA
# METADON
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