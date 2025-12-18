Državljanin BiH čekićem napao osoblje rimske ambulante pa ukrao metadon

Pripadnici rimskih karabinjera jutros su uhapsili 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je napao medicinsko osoblje i ukrao metadon.

Prema izvještaju italijanske agencije ANSA, muškarac je jutros ušao u ambulantu Villa Maraini na trgu Karla Forlaninija tražeći od osoblja doze metadona.

Nakon što su ga odbili, udaljio se, ali se ubrzo vratio sa čekićem u ruci, prijeteći osoblju, te potom uzeo bocu metadona i pobjegao.

Brojne prijave očevidaca omogućile su karabinjerima iz stanice Roma Bravetta da odmah intervenišu i uhapsu 32-godišnjaka. Nakon hapšenja, muškarac, bez stalnog prebivališta i sa prethodnim krivičnim dosijeom, prebačen je u zatvor Rebibia. Optužen je za krivično djelo teškog razbojništva.