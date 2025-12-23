Tramp će pozvati još dvije zemlje na samit G20

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je da će uputiti pozive Kazahstanu i Uzbekistanu za učešće na sastanku grupe G20, koji će se sljedeće godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, dok republikanska administracija nastoji produbiti odnose sa srednjoazijskim državama.

Tramp je plan objavio danas, nakon odvojenih telefonskih razgovora s predsjednikom Kazahstana Kasim-Jomart Kemeuly Tokaevim i predsjednikom Uzbekistana Šavkat Mirzijojevim.

Iako ni Kazahstan ni Uzbekistan nisu članice G20, zemlja domaćin redovno poziva i države koje nisu članice da učestvuju na godišnjem okupljanju lidera najvećih svjetskih ekonomija. Tramp je do sada od nečlanica pozvao Poljsku i Španiju. Sastanak G20 2026. godine planiran je u Trampovom golf klubu u Doralu na Floridi, u blizini Majamija.

Intenziviranje potrage za rijetkim mineralima

- Odnosi s obje zemlje su spektakularni - napisao je Tramp na društvenim mrežama, osvrćući se na razgovore s dvojicom lidera. Tramp se trenutno nalazi na odmoru u svom resortu Mar-a-Lago na Floridi. Predsjednici Kazahstana i Uzbekistana prošlog su mjeseca posjetili Vašingtona zajedno s liderima Kirgistana, Tadžikistana i Turkmenistana, gdje su održali razgovore s Trampom.

Trampova administracija sve više usmjerava pažnju na Srednju Aziju, regiju koja raspolaže velikim zalihama minerala i proizvodi otprilike polovinu svjetskog uranija.

To se događa u trenutku kada SAD intenzivira potragu za rijetkim metalima ključnim za visokotehnološke proizvode, uključujući pametne telefone, električna vozila i borbene avione. Izvoz kritičnih minerala iz Srednje Azije tradicionalno je bio snažno usmjeren prema Kini i Rusiji.

Abrahamovi sporazumi

Tokom prošlomjesečne posjete Vašingtonu, Tokajev je najavio da će se Kazahstan, zemlja s većinskim muslimanskim stanovništvom, pridružiti Abrahamovim sporazumima. Riječ je o inicijativi Trampove administracije usmjerenoj na jačanje odnosa Izraela s arapskim i muslimanskim zemljama.

Taj je potez uglavnom simboličan, ali dolazi u trenutku kada administracija pokušava oživjeti inicijativu koja je bila ključno vanjskopolitičko postignuće Trampovog prvog mandata. Tada su uspostavljeni diplomatski i ekonomski odnosi između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Maroka.

Napetosti s JAR-om

Tramp je prošlog mjeseca objavio da Južnoj Africi neće dozvoliti učešće na sastanku G20 sljedeće godine u njegovom klubu u blizini Majamija, te da će obustaviti sva plaćanja i subvencije toj zemlji.

Prethodno je odlučio da američka vladina delegacija neće učestvovati na ovogodišnjem sastanku G20, čiji je domaćin bila Južna Afrika, tvrdeći da se u toj zemlji nasilno progone bijeli Afrikaneri. Južnoafrička Republika, koja je decenijama bila obilježena rasnom segregacijom i aparthejdom, te je tvrdnje odbacila kao neutemeljene