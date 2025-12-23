Tramp o Epstajnovim fotografijama: Mislim da je Klinton veliki momak i može se nositi s tim

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se nakon objavljivanja dosjea Džefrija Epstajna (Jeffrey Epstein), izrazivši zabrinutost da bi reputacije osoba koje su, kako tvrdi, „nevino poznavale“ osuđenog pedofila mogle biti ozbiljno narušene. U prvim izjavama otkako je Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država u petak započelo objavljivanje dokumenata, Tramp je iskazao saosjećanje prema istaknutim članovima Demokratske stranke koji su se ponovo našli u fokusu javnosti zbog veza s Epstajnom. - Volim Bila Klintona (Bill Clinton). Uvijek sam imao dobar odnos s njim, ja sam bio korektan prema njemu, a i on prema meni… Ne sviđa mi se što se objavljuju njegove fotografije, ali to je ono što demokrati – uglavnom demokrati, uz nekoliko loših republikanaca – žele. Zbog toga se sada objavljuju i moje fotografije - rekao je Tramp.

Predsjednik SAD-a, koji je i sam godinama bio povezan s Epstajnom te se veći dio ove godine protivio objavljivanju dosjea, razgovarao je s novinarima u svojoj rezidenciji na Floridi. - Svi su bili prijateljski nastrojeni prema tom čovjeku. Ali ne, ne sviđaju mi se fotografije Bila Klintona koje se prikazuju. Ne sviđaju mi se ni fotografije drugih ljudi; mislim da je to strašna stvar - naveo je, te dodao: - Mislim da je Bil Klinton veliki momak, može se on s tim nositi, ali vjerovatno imate fotografije koje se sada objavljuju, a na kojima su i drugi ljudi koji su prije mnogo godina nevino upoznali Epstajna, među njima vrlo ugledni bankari, advokati i drugi".

Tramp je također naveo da je „mnogo ljudi ogorčeno zbog objavljivanja fotografija osoba koje, kako tvrdi, nisu imale nikakve veze s Epstajnovim zločinima“. Pokušao je umanjiti značaj Epsteinovih spisa, nazivajući cijelu aferu prevarom i pokušajem skretanja pažnje s uspjeha Republikanske stranke.

- Ova priča s Epstajnom služi kako bi se pažnja javnosti odvratila od ogromnih uspjeha Republikanske stranke - kazao je. Ipak, rasplet ove afere još se ne nazire. Zakon o transparentnosti Epsteinovih spisa (Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea – Epstein Files Transparency Act, EFTA), koji je gotovo jednoglasno usvojen u Kongresu i koji je Tramp potpisao, naložio je potpuno objavljivanje dokumentacije najkasnije do prošlog petka.