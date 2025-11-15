Tramp naredio istragu: Državna tužiteljica istražuje e-mailove Epstina povezane s Klintonom

Američka državna tužiteljica Pam Bondi zadužila je tužioca na Menhetnu u Njujorku da istraži bivšeg predsjednika SAD-a Billa Clintona i druge osobe spomenute u e-mailovima ozloglašenog pedofila Džefrija Epstina, nekoliko sati nakon što joj je aktuelni predsjednik Donald Trmp naredio da to učini.

Prema ocjeni New York Timesa, potez Bondi predstavlja "očiglednu demonstraciju njene spremnosti da se odrekne tradicionalne nezavisnosti Ministarstva pravosuđa kako bi služila Trampovoj ličnoj političkoj agendi".

- Hvala vam - napisala je državna tužiteljica Trumpu u objavi na X-u.

- Advokat Džej Klejton je jedan od najsposobnijih i najpouzdanijih tužilaca u zemlji i zamolila sam ga da preuzme vodstvo. Kao i sa svim pitanjima, Ministarstvo će ovo nastaviti hitno i s integritetom kako bi pružilo odgovore američkom narodu - dodala je Bondi.

Odluka Pam Bondi da pokrene istragu predstavlja potpuni zaokret u odnosu na memorandum Ministarstva pravosuđa i FBI-ja iz jula ove godine, u kojem se navodi da su "zvaničnici temeljito pregledali Epsteinove dosijee i da u njima nisu pronašli ništa što bi opravdalo otvaranje daljnjih istraga protiv bilo koga".

Podsjećamo, Trampov zahtjev stigao je nekoliko dana nakon što je američki Kongres objavio više od 20.000 Epstinovih e-mailova, u kojima se spominje i američki predsjednik. Demokrati optužuju Trampa da pokušava skrenuti pažnju s pitanja o njegovom odnosu s Epstinom.

E-mailovi, koje je objavio Odbor za nadzor Zastupničkog doma, uključuju niz visokoprofilnih osoba. Pregled Wall Street Journala otkrio je da se Tramp spominje u više od 1.600 od ukupno 2.324 e-mail niti.