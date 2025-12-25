Poljska presrela ruski avion iznad Baltičkog mora

Poljski borbeni avioni presreli su ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora, koji je letio blizu poljskog zračnog prostora, saopćila je vojska ove zemlje članice NATO-a.

Zemlje na istočnom krilu NATO-a nalaze se u stanju pojačane pripravnosti zbog mogućih povreda zračnog prostora još od septembra, kada su tri ruska vojna aviona na 12 minuta povrijedila zračni prostor Estonije, samo nekoliko dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor.

- Jutros su iznad međunarodnih voda Baltičkog mora poljski avioni presreli, vizuelno identifikovali i ispratili iz svoje zone odgovornosti ruski izviđački avion koji je letio u blizini granica poljskog zračnog prostora - navodi se u saopćenju vojske, javlja France 24.

Također je saopćeno da su tokom noći uočeni "objekti" koji su ušli u poljski zračni prostor iz pravca Bjelorusije.