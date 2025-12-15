Stravična nesreća u Rusiji: Vojni avion se raspao u zraku, nema preživjelih

- Epski snimci havarije ruskog aviona An-22 u Ivanovskoj oblasti - navedeno je u objavi kanala Nexta uz video nesreće.

Kamere su zabilježile pad ruskog vojnog transportnog aviona An-22, koji se prošle sedmice srušio u Ivanovskoj oblasti. Na snimcima se vidi kako najprije na tlo pada prednji dio trupa s krilima, a potom i zadnji dio s repnom površinom. U nesreći nije bilo preživjelih.

Uslijedili su i usporeni kadrovi koji prikazuju avion prelomljen na dva dijela kako pada prema zemlji. Na jednom od snimaka vidi se trenutak kada se letjelica neposredno iznad tla raspada na više dijelova.

- Avion je bio star više od 50 godina, a kao glavni uzrok sumnja se na tehnički kvaru, dodaje Nexta, pozivajući se na saopćenje ruskog Ministarstva odbrane, koje tvrdi da su svi avioni tipa An-22 povučeni iz upotrebe još 2024. godine.

Sličan incident zabilježen je i u martu prošle godine, kada se u blizini Ivanovske oblasti srušio zastarjeli avion Il-76, pri čemu je poginulo 15 ljudi.