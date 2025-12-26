Tramp o Epstajnu: Mnogi su ga voljeli, pa šutnuli kao psa

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) je u svojoj božićnoj čestitki izjavio da su "mnogi ljigavci" u Sjedinjenim Američkim Državama voljeli financijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna (Jeffreya Epsteina), ali da su, kada je Epstajn optužen za pedofiliju, "lažno tvrdili da nemaju nikakve veze s njim".

- Sretan Božić svima, uključujući i mnoge gadove koji su voljeli Džefrija Epstajna, davali mu gomile novca, išli na njegovo ostrvo, prisustvovali njegovim zabavama i mislili da je najbolji čovjek na svijetu, samo da bi ga "šutnuli kao psa" kada su stvari postale previše vruće, lažno tvrdili da nemaju nikakve veze sa njim, da ga ne poznaju, govorili da je odvratna osoba, a zatim okrivili, naravno, predsjednika Donalda Trampa, koji je zapravo bio jedini koji se distancirao od Epstajna, i to mnogo prije nego što je to postalo moderno - rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Dodao je da će biti mnogo objašnjavanja kada se otkriju imena svih koji su imali veze sa Epstajnom "u tekućem lovu na vještice sa radikalne ljevice" i "kada se otkrije da su svi demokrate".

Tramp je kazao da će to biti slična situacija kao kada su mediji pisali o navodnom mješanju Rusije u prethodne predsjedničke izbore na kojima je učestvovao, za šta je rekao da je to bila "izmišljena priča - potpuna prevara, i da nije imala nikakve veze sa Trampom".