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U BOŽIĆNOJ ČESTITKI

Tramp o Epstajnu: Mnogi su ga voljeli, pa šutnuli kao psa

Sretan Božić svima, uključujući i mnoge gadove koji su voljeli Džefrija Epstajna, davali mu gomile novca, rekao je Tramp

Donald Tramp. AP

Dž. M.

26.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) je u svojoj božićnoj čestitki izjavio da su "mnogi ljigavci" u Sjedinjenim Američkim Državama voljeli financijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna (Jeffreya Epsteina), ali da su, kada je Epstajn optužen za pedofiliju, "lažno tvrdili da nemaju nikakve veze s njim".

- Sretan Božić svima, uključujući i mnoge gadove koji su voljeli Džefrija Epstajna, davali mu gomile novca, išli na njegovo ostrvo, prisustvovali njegovim zabavama i mislili da je najbolji čovjek na svijetu, samo da bi ga "šutnuli kao psa" kada su stvari postale previše vruće, lažno tvrdili da nemaju nikakve veze sa njim, da ga ne poznaju, govorili da je odvratna osoba, a zatim okrivili, naravno, predsjednika Donalda Trampa, koji je zapravo bio jedini koji se distancirao od Epstajna, i to mnogo prije nego što je to postalo moderno - rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Dodao je da će biti mnogo objašnjavanja kada se otkriju imena svih koji su imali veze sa Epstajnom "u tekućem lovu na vještice sa radikalne ljevice" i "kada se otkrije da su svi demokrate".

Tramp je kazao da će to biti slična situacija kao kada su mediji pisali o navodnom mješanju Rusije u prethodne predsjedničke izbore na kojima je učestvovao, za šta je rekao da je to bila "izmišljena priča - potpuna prevara, i da nije imala nikakve veze sa Trampom".

"Neuspješni "New York Times", između mnogih drugih, bio je primoran da se izvini zbog svog lošeg i pogrešnog "izvještavanja" o izborima, čak do te mjere da je izgubio mnogo pretplatnika zbog svog veoma netačnog (lažnog) izvještavanja. Sada su isti gubitnici ponovo tu, samo što će ovog puta toliko njihovih prijatelja, uglavnom nevinih, biti teško povređeno i biće im ukaljan ugled. Ali nažalost, tako je u svijetu korumpirane demokratske politike!!! Uživajte u onome što bi mogao biti vaš posljednji srećan Božić", kazao je Tramp.

Američko Ministarstvo pravde saopštilo je da su Savezno tužilaštvo za južni okrug Njujorka  američki Federalni istražni biro (FBI) otkrili više od milion dodatnih dokumenata koji bi mogli biti povezani sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, a da bi zbog obimnosti materijala proces objavljivanja dokumenata mogao da potraje još nekoliko sedmica.

U objavljenim dokumentima se nalaze video-zapisi, audio-snimci, zatvorski spisi i fotografije, na kojima se uz Epstajna nalaze mnoge uticajne ličnosti iz svijeta politike, biznisa i javne scene, prenosi Tanjug.

# JEFFREY EPSTEIN
# BOŽIĆNA ČESTITKA
# DONALD TRAMP
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