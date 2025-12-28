Tramp uoči sastanka sa Zelenskim: Upravo sam razgovarao s Putinom

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da je imao telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije.

- Imali smo vrlo produktivan telefonski razgovor - poručio je Tramp i dodao:

- Upravo sam imao dobar i veoma produktivan telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Putinom prije mog sastanka danas u 13:00 sati sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim. Sastanak će se održati u glavnoj trpezariji hotela Mar-a-Lago. Pozvani su predstavnici štampe. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Sastanak Trampa i Zelenskog trebao bi početi u 19 sati po našem vremenu. Glavna tema bit će novi mirovni plan koji je ukrajinski lider usaglasio sa evropskim saveznicima, a prema kojem vlasti u Moskvi imaju velike rezerve.