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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp uoči sastanka sa Zelenskim: Upravo sam razgovarao s Putinom

Upravo sam imao dobar i veoma produktivan telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije, rekao je

Tramp, Zelenski i Putin. AP

M. Až.

28.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da je imao telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije.

- Imali smo vrlo produktivan telefonski razgovor - poručio je Tramp i dodao:

- Upravo sam imao dobar i veoma produktivan telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Putinom prije mog sastanka danas u 13:00 sati sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim. Sastanak će se održati u glavnoj trpezariji hotela Mar-a-Lago. Pozvani su predstavnici štampe. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Sastanak Trampa i Zelenskog trebao bi početi u 19 sati po našem vremenu. Glavna tema bit će novi mirovni plan koji je ukrajinski lider usaglasio sa evropskim saveznicima, a prema kojem vlasti u Moskvi imaju velike rezerve.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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