Operisan bivši predsjednik Brazila: Mjesecima se borio sa štucanjem

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro prošao je proceduru blokade freniknog živca kako bi se liječilo njegovo dugotrajno štucanje, koje je trajalo devet mjeseci.

Ljekari su prvo blokirali desni frenikni živac, a novu proceduru za lijevi planiraju za dva dana.

Frenikni živac kontroliše dijafragmu, ključni mišić za disanje. Bolsonaro je nedavno bio hospitaliziran radi operacije kile, a sud mu je odobrio privremeni izlazak iz zatvora zbog zdravstvenih problema.

U septembru je osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara nakon izbora 2022. godine.

Iz bolnice je poručio podršku sinovoj predsjedničkoj kandidaturi za 2026. godinu. Zdravstvene probleme ima još od 2018., kada je pretrpio ubod nožem na predizbornom skupu i od tada je imao više operacija abdomena. Nakon oporavka, vraća se na izdržavanje kazne u zatvoru.