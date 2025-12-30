Uhapšeno 110 osumnjičenih u operaciji protiv ISIS-a

Turske vlasti uhapsile su 110 osumnjičenih u Istanbulu u okviru operacije protiv terorističke organizacije ISIS (Daesh), saopćeno je u utorak, javlja Anadolija.

Tužilaštvo u Istanbulu navelo je da je 41 osumnjičeni povezan s teroristima uključenim u jučerašnji teroristički incident u provinciji Yalova te da su planirali slične napade u Istanbulu tokom novogodišnjih proslava.

U međuvremenu, u saopćenju Glavnog tužilaštva Ankare navedeno je da su izdani nalozi za hapšenje 17 osumnjičenih pripadnika ISIS-a, uključujući 11 stranih državljana.

Osumnjičeni, među kojima je i 11 stranih državljana, terete se za pripadnost terorističkoj organizaciji i održavanje kontakata s ratnim zonama, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je Odjel za istrage terorističkih krivičnih djela identifikovao osumnjičene na osnovu analiza digitalnih materijala zaplijenjenih tokom ranijih istraga povezanih s ISIS-om.