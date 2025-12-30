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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Hamas će pakleno platiti ako se brzo ne razoruža"

Moraju se razoružati u relativno kratkom roku, rekao je

Tramp: Moraju se razoružati. AP

FENA

30.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je upozorio da će Hamas morati "pakleno platiti" ako se brzo ne razoruža u okviru sporazuma o primirju u Gazi, koga se, kako je rekao, Izrael pridržava.

- Ako se ne razoružaju kako su se dogovorili, onda će morati pakleno platiti - izjavio je Tramp na zajedničkoj konferenciji za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom na Floridi.

- Moraju se razoružati u relativno kratkom roku - rekao je Tramp.

Trump je javno podržao Netanjahua, koji je zauzeo čvrst stav o prelasku na sljedeću fazu plana primirja u Gazi.

- Ne brine me ništa što Izrael radi. Brine me što drugi ljudi rade ili možda ne rade. Ali nisam zabrinut. Oni su ispunili plan - izjavio je američki predsjednik, prenosi Reuters.

# IZRAEL
# HAMAS
# SAD
# DONALD TRUMP
# GAZA
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