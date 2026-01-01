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NOVOGODIŠNJE OBRAĆANJE

Merc: Rat u Ukrajini je dio ruskog plana protiv Evrope

To je rat koji direktno ugrožava našu slobodu i našu sigurnost, poručio je

Fridrih Merc. AP Photo / Ebrahim Noroozi

M. Až.

1.1.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da rat u Ukrajini ima direktne posljedice po evropske zemlje, uključujući i Njemačku, jer predstavlja dio šireg plana ruske vlasti usmjerenog protiv cijele Evrope.

- Strašan rat bjesni u Evropi. To je rat koji direktno ugrožava našu slobodu i našu sigurnost - rekao je Merc u novogodišnjem televizijskom obraćanju naciji.

Prema njegovim riječima, Rusija nastavlja "svoj agresivni rat protiv Ukrajine neumoljivom brutalnošću", te je naveo da Ukrajinci već četvrtu godinu zaredom dočekuju Novu godinu u izuzetno teškim uslovima – bez električne energije, pod raketnim napadima i "u strahu za svoje prijatelje i porodice", prenosi DW.

# EVROPA
# FRIEDRICH MERZ
# EU
# NJEMAČKA
# RUSIJA
# UKRAJINA
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