Evropa pokušava ublažiti plan SAD-a za Ukrajinu

Lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke razgovarali su u srijedu s predsjednikom SAD-a Donaldom Trampom o najnovijim američkim mirovnim inicijativama za završetak rata u Ukrajini, u kako su naveli "kritičnom trenutku" cijelog procesa. Kijev je pod pritiskom Bijele kuće da brzo postigne mir, ali se protivi planu predstavljenom prošlog mjeseca, koji podržava SAD i koji mnogi smatraju povoljnijim za Moskvu.

Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je novinarima u zapadnoj Francuskoj da je održao 40-minutni razgovor s Trumpom i europskim kolegama o načinu postizanja pomaka po pitanju "teme koja se tiče svih nas". U odvojenim saopćenjima zemalja E3 (Velika Britanija, Francuska i Njemačka) navodi se da su čelnici pohvalili posredničke napore Trumpove administracije u nastojanju da se osigura snažan i trajan mir u Ukrajini, gotovo četiri godine nakon početka ruske invazije. - Lideri su se složili da je ovo kritičan trenutak za Ukrajinu, njen narod i zajedničku sigurnost euroatlantske regije - stoji u britanskom saopćenju. London, Pariz i Berlin, zajedno s drugim europskim partnerima i Ukrajinom, posljednjih sedmica intenzivno rade na prilagođavanju američkih prijedloga, prema kojima bi Kijev trebao prepustiti dijelove svog teritorija Moskvi, odustati od članstva u NATO-u i ograničiti veličinu svojih oružanih snaga.