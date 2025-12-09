Tramp: Evropa propada, Ukrajina gubi rat

U velikom razgovoru za Politico predsjednik SAD-a Donald Tramp još je jednom stavio do znanja da svoju politiku prema Europi i Ukrajini vidi bitno drukčije od većine evropskih lidera i svojih prethodnika u Bijeloj kući. Politico ga je u svom godišnjem izboru P28 proglasio najutjecajnijom osobom koja oblikuje Evropu, a Tramp je tu priliku iskoristio da kritikuje evropsku politiku prema ratu u Ukrajini, migracijama i NATO-u, ali i da pošalje poruke Moskvi, Kijevu i Briselu. Izjavio je i da Europa propada. Rat u Ukrajini Govoreći o ratu u Ukrajini, Tramp je bez dileme rekao da je u pregovorima "u boljoj poziciji" Rusija. - Ne može o tome biti nikakve sumnje. Rusija je u jačoj pregovaračkoj poziciji. To je puno veća država. Ovo je rat koji se nikad nije smio dogoditi. Da sam ja bio predsjednik, ne bi se dogodio – i četiri godine dok sam bio predsjednik nije se dogodilo - rekao je Tramp.

Tvrdi da se rat mogao pretvoriti u "Treći svjetski rat" i da bi, da on nije na vlasti, svijet danas imao "puno veći problem nego sada", ali dodaje da je i sada "ogroman problem za Evropu" i da se "ne rješava dobro". Tramp kaže da njegov tim već mjesecima kruži između Moskve i Kijeva s nacrtima mirovnog prijedloga te da "ljudi oko" Volodimira Zelenskog podržavaju najnoviju verziju, ali da je ukrajinski predsjednik navodno još nije ni pročitao. - Njegovi su ljudi oduševljeni prijedlogom. Rekli su mi da im se sviđa, ali da ga on još nije pročitao. Mislim da bi trebao naći vremena da ga pročita. Puno ljudi umire - rekao je Tramp, dodajući da Zelenski "mora početi prihvaćati stvari" jer je "u situaciji gubitnika". Na pitanje je li Ukrajina već izgubila rat, odgovara da je "već prije 10 mjeseci izgubila ogroman pojas morske obale" i da je taj pojas sada "još širi". - Ne možete to nazvati pobjedom. Pokazao bih vam kartu, to je stvarno puno izgubljenog teritorija - rekao je. "Vrijeme je da održe izbore" Tramp otvoreno optužuje Kijev da izbjegava izbore pod izlikom rata: - Mislim da je vrijeme da održe izbore. Prošlo je puno vremena. Govore o demokratiji, ali dođe trenutak kad to više nije demokratija. Mislim da bi ukrajinski narod trebao imati taj izbor. Možda bi Zelenski pobijedio, ne znam. Ali izbori su važni.

Istodobno tvrdi da SAD više ne plaća Ukrajini: - Ovo na nas ne utječe. Naša zemlja više ne plaća nikakav novac otkad im je Bajden dao 350 milijardi dolara, tako stupidno. Da im to nije dao, možda bi se nešto drugo dogodilo - rekao je, opetovano hvaleći "hrabrost" ukrajinskih vojnika, ali uz zaključak: "U nekom trenutku, veličina obično pobijedi." Mržnja između Putina i Zelenskog Tramp veliki dio odgovornosti za pat poziciju svaljuje na osobni odnos između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Zelenskog. - Razina mržnje između Putina i Zelenskog je golema. To je jedan od razloga zašto je ovaj rat toliko težak za riješiti - tvrdi. Ponovno je iznio svoju verziju početka sukoba, tvrdeći da je "rat zapravo počeo" kad je administracija Baraka Obame "dala Krim" Rusiji. Govoreći kao "nekadašnji čovjek iz nekretnina", Krim opisuje kao "najvrijedniji komad u tom dijelu svijeta", "okružen morem sa četiri strane, s najboljom klimom i ogromnim potencijalom", i tvrdi da je upravo Obama "natjerao Ukrajinu da ga se odrekne". Tramp je također ispričao svoju verziju prvog sastanka Putina i Zelenskog: - Kad je Zelenski prvi put došao i sreo Putina, rekao mu je dvije stvari: želim natrag Krim i hoćemo u NATO. Nije to rekao ni na osobito lijep način. On je sjajan prodavač, zovem ga P. T. Barnum. Uspio je isposlovati da mu korumpirani Džo Bajden da 350 milijardi dolara. A pogledajte što je dobio – oko 25 posto zemlje mu nedostaje. Smatra da je davno prije Putina postojao "neizrečeni dogovor" da Ukrajina neće ulaziti u NATO: - Dugo prije Putina postojalo je razumijevanje da Ukrajina neće ići u NATO. I sad se to guralo. O "slaboj Evropi", migracijama i ratu Možda i najveći dio intervjua Tramp je posvetio kritici Evrope. Dok većina evropskih vlada govori da će "podržavati Ukrajinu dok ne pobijedi", on taj stav ismijava: - Kažu da će podržavati Ukrajinu dok ne pobijedi – ja kažem, dok ne padnu. Ako tako misle, neka je podržavaju. Ali oni puno govore, a malo rade. Tvrdi da evropske države "ne rade dobar posao" ni u ratu ni u vođenju politika općenito: - Poznajem ih sve jako dobro. Neke volim, neke su mi OK. Znam dobre lidere i loše, pametne i glupe – ima stvarno jako glupih. Evropa ne radi dobar posao. Previše pričaju, premalo proizvode. Posebno napada evropsku migracijsku politiku, koju opisuje kao "katastrofu": - Ako nastave ovim putem, mnoge evropske države više neće biti održive. Njihova politika prema imigraciji je katastrofa. U Evropu dolaze ljudi iz cijelog svijeta – ne samo s Bliskog istoka, dolaze iz Konga, i to iz zatvora u Kongu i mnogim drugim zemljama. Puštaju ih unutra neprovjerene, ne vraćaju ih natrag. To uništava Evropu. Za Švedsku, koju je nekad smatrao "najsigurnijom zemljom u Evropi", kaže da je postala "vrlo nesigurna država". Za Njemačku tvrdi da je Angela Merkel napravila "dvije goleme greške – imigracija i energija". Posebno se obrušio na gradonačelnika Londona Sadika Kana: - Imate gradonačelnika koji se zove Kan. On je užasan gradonačelnik, nesposoban, ali i odvratan, gadan tip. Napravio je grozan posao. London je danas drukčije mjesto. Volim London, volim ga, i mrzim gledati što mu rade", rekao je, dodajući da se Khan "održava na vlasti" zahvaljujući novim migracijskim zajednicama koje glasaju za njega. Za Pariz kaže da je "drugačiji grad nego što je bio", a cijelu sliku sumira porukom: - Ovo je jedan od najljepših dijelova svijeta i mrzim gledati što se događa. Dopuštaju ljudima da ulaze nekontrolirano i neprovjereno. Ako žele spasiti svoje zemlje, moraju izbaciti sve koji su ušli ilegalno. O novom američkom dokumentu u kojem se propisuje "otpor trenutnoj evropskoj putanji" Trampova administracija nedavno je objavila novu strategiju nacionalne sigurnosti u kojoj se navodi da bi jedan od stupova američke vanjske politike trebao biti "poticanje otpora trenutnoj evropskoj putanji unutar evropskih država". Dokument je izazvao šok u mnogim evropskim prijestolnicama, dok je Kremlj tu promjenu javno pozdravio kao "pozitivan korak" koji je "uglavnom u skladu s moskovskom vizijom".