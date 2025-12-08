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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: "Moram priznati da sam razočaran Zelenskim"

Iznešen novi prijedlog o okončanju rata

Donald Tramp. AP

Dž. R.

8.12.2025

Predsjednik Donald Tramp (Trump) je izjavio da nije siguran hoće li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristati na novi američki prijedlog usmjeren na okončanje ruske agresije u Ukrajini.

- Sjedinjene Države razgovarale su s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim dužnosnicima, uključujući Zelenskog. Moram reći da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog, to je bilo prije nekoliko sati - rekao je Tramp.

Tramp je napomenuo da bi Moskva "radije zauzela cijelu zemlju, ali Rusija je, vjerujem, u redu s tim", dodajući da, međutim, nije siguran hoće li se Zelenski složiti s prijedlogom.

Na Floridi su Trampov posebni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i njegov zet Džared Kušner (Jared Kushner) od četvrtka održali nekoliko dana razgovora s ukrajinskim dužnosnicima, uključujući bivšeg ministra obrane Rustema Umerova i načelnika Glavnog stožera Andrija Hnatova. U utorak su u Moskvi održali petosatni sastanak s Putinom.

Na kraju američko-ukrajinskih razgovora na Floridi u subotu, Zelenski se telefonski pridružio razgovorima, opisujući ih kao konstruktivne.

- Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove - rekao je Zelenski u svom nedjeljnom večernjem obraćanju. 

Dodao je da je razgovor bio konstruktivan, iako ne i lak.

Zasad nije poznato kako se početni američki mirovni plan od 28 tačaka razvijao u posljednje tri sedmice, s ključnim neriješenim temama koja uključuju teritorijalna pitanja i američke sigurnosne garancije.

Moskva kaže da je otvorena za pregovore i krivi Kijev i Zapad za blokiranje mira, dok Ukrajina i njezini saveznici kažu da Rusija odugovlači i koristi diplomaciju kako bi učvrstila svoje ratne dobitke.

Zelenski bi se danas u Londonu trebao sastati s evropskim čelnicima, uključujući njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), britanskog premijera Kira Starmera (Keira)  i francuskog predsjednika Emanuela Makron (Emmanuel Macron), kako bi pregledali trenutni status mirovnog plana.

# SPORAZUM
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
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