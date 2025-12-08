Tramp: "Moram priznati da sam razočaran Zelenskim"

Predsjednik Donald Tramp (Trump) je izjavio da nije siguran hoće li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristati na novi američki prijedlog usmjeren na okončanje ruske agresije u Ukrajini.

- Sjedinjene Države razgovarale su s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim dužnosnicima, uključujući Zelenskog. Moram reći da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog, to je bilo prije nekoliko sati - rekao je Tramp.

Tramp je napomenuo da bi Moskva "radije zauzela cijelu zemlju, ali Rusija je, vjerujem, u redu s tim", dodajući da, međutim, nije siguran hoće li se Zelenski složiti s prijedlogom.