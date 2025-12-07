Američki dokument: "Evropa će u idućih 20 godina nestati"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i njegova administracija okrivili su Evropsku uniju i migracije za, kako tvrde, neposredan i potpuni kulturni raspad Evrope.

Ova eksplozivna tvrdnja iznesena je u važnom američkom dokumentu, Strategiji nacionalne sigurnosti, u kojoj se navodi kako Evropa ima ekonomskih problema, ali se ističe da njih “zasjenjuje prava i mnogo ozbiljnija mogućnost brisanja civilizacije” u idućih 20 godina.

Evropski desničari

- Veći problemi s kojima se Evropa suočava uključuju aktivnosti Evropske unije i drugih transnacionalnih tijela koje potkopavaju političke slobode i suverenitet, migracijske politike koje transformiraju kontinent i stvaraju sukobe, cenzuru slobodnog govora i suzbijanje političke oporbe, urušavanje stope nataliteta te gubitak nacionalnih identiteta i samopouzdanja - navodi se u tek objavljenom dokumentu od 33 stranice.

Ovaj će se narativ, kako navodi “Politico”, vjerovatno jako svidjeti većini krajnje desnih stranaka u Evropi, čiji su izborni programi prvenstveno temeljeni na kritici EU, zahtjevima za ograničavanje migracije iz zemalja s muslimanskom većinom i neevropskih država te na patriotskom nastojanju da preokrenu situaciju s, kako oni smatraju, propadanja svojih zemalja.