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STRATEGIJA

Američki dokument: "Evropa će u idućih 20 godina nestati"

Nova američka sigurnosna strategija otkriva jasnu ideološku usklađenost između populističkog MAGA pokreta američkog predsjednika Donalda Trampa

Tramp: Evropa ima ekonomskih problema. AP

A. O.

7.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i njegova administracija okrivili su Evropsku uniju i migracije za, kako tvrde, neposredan i potpuni kulturni raspad Evrope.

Ova eksplozivna tvrdnja iznesena je u važnom američkom dokumentu, Strategiji nacionalne sigurnosti, u kojoj se navodi kako Evropa ima ekonomskih problema, ali se ističe da njih “zasjenjuje prava i mnogo ozbiljnija mogućnost brisanja civilizacije” u idućih 20 godina.

Evropski desničari

- Veći problemi s kojima se Evropa suočava uključuju aktivnosti Evropske unije i drugih transnacionalnih tijela koje potkopavaju političke slobode i suverenitet, migracijske politike koje transformiraju kontinent i stvaraju sukobe, cenzuru slobodnog govora i suzbijanje političke oporbe, urušavanje stope nataliteta te gubitak nacionalnih identiteta i samopouzdanja - navodi se u tek objavljenom dokumentu od 33 stranice.

Ovaj će se narativ, kako navodi “Politico”, vjerovatno jako svidjeti većini krajnje desnih stranaka u Evropi, čiji su izborni programi prvenstveno temeljeni na kritici EU, zahtjevima za ograničavanje migracije iz zemalja s muslimanskom većinom i neevropskih država te na patriotskom nastojanju da preokrenu situaciju s, kako oni smatraju, propadanja svojih zemalja.

Faksimil teksta u “Politicu”. Screenshot

Nova američka sigurnosna strategija otkriva jasnu ideološku usklađenost između populističkog MAGA pokreta američkog predsjednika Donalda Trampa i earopskih nacionalističkih stranaka. No, također izgleda da američka administracija - koja razvija sve bliže veze s krajnje desnim strankama u zemljama poput Njemačke i Španije - nagovještava da bi mogla bitno pomoći evropskim strankama koje su njeni ideološki saveznici.

Utjecaj na Vladu

- Sjedinjene Američke Države potiču svoje političke saveznike u Evropi da promiču ovaj preporod duha, a rastući utjecaj patriotskih evropskih stranaka doista daje razloga za velik optimizam - navodi se u strategiji.

Ovaj dokument predstavlja rijetku formalnu prezentaciju i pojašnjenje Trampova pogleda na vanjsku politiku od njegove administracije. Takve strategije, koje predsjednici obično objavljuju jednom u mandatu, mogu utjecati na odluke pojedinih dijelova Vlade o tome kako će rasporediti sredstva iz budžeta i određivati prioritetne politike.

U uvodnoj bilješci strategiji, Tramp je strategiju nazvao “mapom puta koja treba osigurati da Amerika ostane najveća i najuspješnija nacija u ljudskoj povijesti i dom slobode na zemlji”.

# EVROPA
# SAD
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
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